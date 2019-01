PC Switch Linux MacOS

Nach dem Erfolg von Blizzards Hearthstone versuchten auch andere Entwickler, auf die Welle der Multiplayer-Deckbuildung-Spiele aufzuspringen – zuletzt etwa Valve mit dem mäßig erfolgreichen Dota-inspirierten Kartenspiel Artifact. Dass kartenbasierte Kämpfe am Rechner auch anders gehen, nämlich als reines Singleplayer-Spiel mit Roguelike-Anleihen, zeigt der Indie-Titel Slay the Spire.

Zu Beginn jeder Partie trefft ihr einen Wal und eine Wahl.

Von Raum zu Raum auf Kartenjagd

In jeder Partie von Slay the Spire stehen euch drei Klassen zur Auswahl. Diese starten mit einem jeweils unterschiedlichen Kartensatz und einem klassentypischen Artefakt. Diese Artefakte geben spezielle Fähigkeiten, beispielsweise Heilung nach einem Kampf. Im ersten Raum des Spiels trefft ihr auf einen Wal, bei dem ihr noch zusätzliche Unterstützung in Form einer weiteren Karte oder dem Tausch eures Klassenartefakts gegen ein anderes erhaltet. Nun könnt ihr euch endlich auf ins Gefecht machen.



Euch stehen mehrere Wege zum ersten Boss zur Auswahl. Auf der Übersichtskarte erkennt ihr, ob jeweils ein Kampf, ein Ereignis, ein Lagerfeuer oder ein Händler ansteht. Dadurch könnt ihr euch für den Levelfortschritt schon eine grobe Strategie zurechtlegen. Kern des Spiels sind Räume mit Kämpfen, in denen euer Kartendeck zum Einsatz kommt. Genre-typisch habt ihr einen Energievorrat. Karten kosten entsprechend Energie, sodass ihr jede Runde einen Teil der gezogenen Karten ausspielen könnt. Dabei macht ihr Schaden oder rüstet euch gegen Angriffe des Gegners und spielt natürlich viele weitere stärkende oder schwächende Effekte aus. Die Gegner selbst spielen keine Karten, sondern nur einen Effekt, zum Beispiel einen Angriff, der euch per Symbol angekündigt wird.

Der kartenbasierte Kampf ist Kern des Spiels.

Greift euch die Beute – und ab zum Boss

Nach erfolgreichem Kampf gegen ein oder mehrere der sehr unterschiedlichen Gegnertypen mit jeweils eigenen Spezialangriffen und Fähigkeiten erhaltet ihr etwas Gold, wählt eine von drei neuen Karten, und eventuell gibt es auch noch einen einmalig einsetzbaren Trank. So trägt jeder gewonnen Kampf zur Erweiterung eures Decks bei, was im Verlauf einer Partie nach und nach bessere Angriffe und verfeinerte Synergien zwischen Karten erlaubt. Auch bei Händlern könnt ihr euren Kartensatz gegen Gold aufstocken oder neue Artefakte kaufen, die euch mit weiteren Vor- aber teils auch Nachteilen versehen.



Auf dem Weg zum Levelboss werdet ihr auch Räume mit Ereignissen betreten. In diesen müsst ihr im Rahmen einer per Text beschriebenen Situation eine Entscheidung fällen, die euch im weiteren Spielverlauf Vor- oder Nachteile bringt. Einige der Optionen sind nur auswählbar, wenn ihr entsprechendes Equipment, beispielsweise genug Gold oder einen bestimmten Kartentyp zum Tausch besitzt.



An Lagerfeuern, die in Slay the Spire vor jedem Bosskampf platziert sind, füllt ihr entweder einen Teil eurer Lebenspunkte auf oder schmiedet eine Karte eures Decks und verbessert sie damit. Es zeigt sich also auch beim Lagerfeuer der wesentliche Spielaspekt, dass ihr regelmäßig Entscheidungen mit bleibenden Auswirkungen treffen müsst. Der Roguelike-typische Permadeath trägt dazu bei, dass diese Entscheidungen auch das entsprechende Gewicht im Spielverlauf haben.

Zufallsereignisse stellen euch vor wichtige Entscheidungen.

Fazit

Slay the Spire hat mich durch seine strategische Vielfalt positiv überrascht. Jede der drei Klassen bietet durch das Zusammenstellen des Kartendecks im laufenden Spiel unterschiedliche strategische Ausrichtungen, die diversen Synergien der Karten zu nutzen. Die Erfahrung aus vorherigen Partien, insbesondere was die Zufallsereignisse, Gegnerfähigkeiten und auffindbare Karten und deren Zusammenspiel angeht, ist notwendig, um zum Erfolg zu kommen. Das Gesamtpaket finde ich dabei sehr gelungen.



Der Zeichenstil transportiert gut die Effekte und macht Karten und Gegner wiedererkennbar. Verleiden kann euch das Spiel aber der Zufallsfaktor, wenn ihr beispielsweise nicht die passenden Karten findet. Insgesamt lohnt sich aber ein Blick für alle, die Deckbuilding und entsprechenden Mechaniken nicht abgeneigt sind, oder sich daran ohne Multiplayerwettkampf und Zusatzkosten für Kartenpakete versuchen wollen.