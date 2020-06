Slay the Spire: Veröffentlichung für iOS erfolgt noch im Juni

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Seit Januar 2019 ist der Roguelike-Trading-Card-Mix Slay the Spire (Spiele-Check) aus dem Early Access heraus, ebenfalls im letzten Jahr erschienen zudem Umsetzungen für PS4, Xbox One und Switch. Scheinbar ist das den Entwicklern von Megacrit Games noch nicht genug, denn es befindet sich auch eine Portierung für iOS in der Mache. Und diese soll bereits in Kürze erscheinen, wie das Studio nun via Steam bekannt gegeben hat.

Einen konkreten Termin haben die Entwickler noch nicht genannt, allerdings soll die Umsetzung noch im Juni 2020 erscheinen. Im Rahmen der Guerilla Collective Show am 13. Juni 2020 wird es laut Megacrit weitere Infos zur Mobile-Fassung geben. Der Kostenpunkt liegt bei 9,99 US-Dollar. An der Android-Version werkele man ebenfalls, hier könne man aber noch keinen Release-Zeitraum nennen.