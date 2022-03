Slay the Spire - Downfall: Offizielle Mod für Slay the Spire erschienen

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Das im Jahr 2019 für PC, Linux, MacOS und Konsolen releaste Roguelike Slay the Spire (im Spiele-Check) zeichnet sich, neben einer erstklassigen Qualität und Spielbarkeit, ebenso durch eine Unterstützung von Mods auf dem PC aus. Dadurch wurden in den letzten drei Jahren von den weltweiten Fans eine ganze Anzahl derselben für neue Chars, Karten und mehr für den integrierten Steam-Workshop erstellt.

Nun wurde kürzlich eine große Community-Mod namens Downfall veröffentlicht, die vom Entwickler Mega Crit Games offiziell abgesegnet wurde und daher auch im Steam-Shop mit einem eigenen Eintrag gelistet ist. Diese erweitert den Deckbuilder-Titel um eine stattliche Anzahl an neuen Inhalten. Für die Hauptkampagne, in der ihr den namensgebenden Spire zu erklimmen versucht und dabei mittels eures modifizierbaren Kartendecks gegen eine Vielzahl an Gegnern zu bestehen habt, gibt es beispielweise mit "The Hermit" einen neuen Helden mit komplett eigenem Kartenset. Ebenso halten zusätzliche Relikte und Mechaniken ihren Einzug ins Spiel.

Als besonderes Schmankerl bekommt ihr auch noch einen neuen Spiel-Modus spendiert, in der ihr als Bösewicht jetzt den Spieß umdreht. Ihr steigt nunmehr also den Turm hinab, um die ungebetenen Eindringlinge abzuwehren. Für dieses alternative Setting, das übrigens auch für die Namensgebung der Fan-Mod Pate stand, habt ihr extra Zugriff auf eine Auswahl von insgesamt sieben unterschiedlichen Bösewichten, die jeweils eigene Fähigkeiten (Karten), Relikte und Flüche oder neue Events mit in die Partie bringen. Die sieben Charaktere könnt ihr mittels Konfigurierung auch im Standard-Modus einsetzen.

Slay the Spire - Downfall ist auf Steam für PC und Linux kostenlos herunterladbar, wenn das Grundspiel sich in eurer Spielebibliothek befindet. Die Installationsgröße der separat zu startenden Fan-Erweiterung beträgt circa 720 MB.