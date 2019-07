Xbox Game Pass: Sechs neue Titel im August

PC Switch PS4 Linux MacOS

Slay the Spire ab 20,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Microsoft wird seinen kostenpflichtigen Abo-Service Xbox Game Pass im August um sechs neue Spiele erweitern. Wie der Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb über seinen Blog verkündete, werden die Sportsimulation Ashes Cricket, die Brettspiel-Videospielumsetzung Pandemic - The Board Game, das Jump-and-run Downwell, das Party-Spiel The Jackbox Party Pack 2, das Taktik-RPG Space Hulk - Tactics (Testnote: 5.5) und das Strategie-Sammelkartenspiel Slay the Spire ins Programm aufgenommen. Hier die Termine:

Ab dem 1. August 2019:

Ashes Cricket (Xbox One)

(Xbox One) Pandemic (Xbox One)

(Xbox One) Downwell (PC)

Ab dem 8. August 2019:

The Jackbox Party Pack 2 (Xbox One)

(Xbox One) Space Hulk Tactics (PC)

Ab dem 14. August 2019: