Humble-Monthly im September mit Slay the Spire und Squad

PC Switch PS4 Linux MacOS

Humble Bundle gab die ersten Titel für das Monthly-Abo-Bundle im September bekannt. Dieses Mal gibt es für den monatlichen Preis von 12 US-Dollar (umgerechnet etwa 10 Euro) das rundenbasierte Strategie-Sammelkartenspiel Slay the Spire und die Militär-Simulation Squad, die ihr nach dem Abschluss des Abonnements über Steam herunterladen und spielen könnt.

Das abgeschlossene Abonnement könnt ihr anschließend gleich wieder kündigen und behaltet nicht nur die beiden Titel, sondern auch sämtliche Spiele, die Humble für das Bundle im September vorgesehen hat (diese werden Anfang des kommenden Monats bekannt gegeben). Weitere Kosten entstehen euch dabei nicht. Auf den Preisnachlass von zehn Prozent auf alle Produkte im Humble Store müsst ihr mit der Kündigung des Abonnements jedoch verzichten.

Mit dem Start des neuen Bundles wurden auch die restlichen Titel aus dem August-Bundle bekannt gegeben. Neben dem gleich zu Beginn verfügbaren Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0) und dem Aufbauspiel Surviving Mars (Testnote: 7.5), umfasst das Paket noch den Multiplayer-Shooter Rising Storm 2 - Vietnam, das Jump-and-run Yoku's Island Express (Testnote: 7.5), das Action-Adventure The Adventure Pals, der Plattformer Almost There, das Strategiespiel Swords and Soldiers 2 - Shawarmageddon, sowie das RPG Don't Give Up.