Indie-Szene in Aufruhr: Unity-Gebühr hängt bald an Zahl der Installationen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Von Indie bis AAA: Die Unity Engine ist in der Branche weit verbreitet. Entsprechend groß fiel das Echo aus, als der Konzern Unity Technologies gestern bekannt gab, sein Gebührenmodell umzustellen. Ab 2024 stellt Unity demnach Entwicklern für jede Installation eines Spiels auf Basis der Engine (bei der auch die Unity Runtime installiert wird) eine Gebühr in Rechnung.

Die Gebühren sollen je nach Version von Unity ab 200.000 US-Doller Umsatz in den letzten 12 Monaten und insgesamt 200.000 Installationen seit Release (Unity Personal und Pro) oder 1 Millionen US-Dollar in den letzten 12 Monaten und 1 Millionen Installationen seit Erscheinen erhoben werden. Der von Unity Technolgies geforderte Betrag pro Installation kann zwischen 0,02 und 0,20 US-Dollar betragen. Für Free2Play-Titel wird dabei eine eigene Regelung angewandt.

Das besagte Echo von Indie-Entwicklern in den sozialen Medien fiel höchst negativ aus. Grundsätzlich wird heftige Kritik daran geübt, das Geschäftsmodell in so relativ kurzer Zeit (gemessen an Entwicklungszyklen) und derart stark umzustellen. Der BAFTA-Nominierte Solo-Entwickler Tomas Sala (Falconeer, Bulwark) beklagte unter anderem, dass sein aktuelles Projekt in einem so fortgeschrittenem Stadium ist, dass er gar keine andere Wahl sieht, als die Änderung mitzutragen.

Wie Unity die Installationszahlen erheben will, geht aus dem Blogeintrag nicht hervor und auch auf erste Nachfragen wurden Antworten von Unity Technologies nicht spezifischer. Auch in dieser Hinsicht gibt es Grund für Kritik, wie unter anderem der Entwicklungs-Berater Rami Ismail ausführt: So müssten sich Indies aktuell fragen, ob sie mit der Veröffentlichung von Demos ein finanzielles Risiko eingehen, wenn die auch als "Installation" erfasst würden. Ebensowenig würde das vorgestellte Modell dem nicht Rechnung tragen, dass Indie-Titel häufig in Charity-Bundles vertreten sind – aus Installationen in diesem Kontext beziehen die Entwickler keinen Gewinn, wird das eingenommene Geld doch für wohltätige Zwecke investiert. Abgesehen davon gibt es wenig Liebe für die aktuelle Linie von Unity, dass tatsächlich auch mehrfache Installationen desselben Käufers alle einberechnet werden sollen.

Aus der deutschen Indie-Szene meldete sich beispielsweise Jörg Friedrich von Paintbucket Games (Through the Darkest of Times, The Darkest Files) unter anderem mit den ironischen Worten: "Ich wollte eh endlich mal ein Brettspiel machen."