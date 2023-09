Super Mario Bros. Wonder: Details enthüllt // Bekommt eine rote Switch

Switch

Im unten eingebundenen Video hat Nintendo (ab Minute 22) mehr Details zu Super Mario Bros. Wonder enthüllt, als bei der ersten Ankündigung verraten wurden. Laut den gezeigten Szenen wird das 2D-Jump-and-run eine Vielzahl neuer Itemfähigkeiten enthalten, wie die Verwandlung in einen Elefanten, mehrere spielbare Figuren – wobei sich spielerisch nur die Yoshis unterscheiden und das Spiel vereinfachen werden – plus lokalen und Online-Multiplayer. Auch viel vom Leveldesign und neue Gegnertypen sind im Video enthalten, darunter Perspektivwechsel durch Wunderblumen und Hüpfer, die springen wenn ihr springt.

Zusätzlich wird es eine OLED-Switch als Mario Red Edition geben. Das Modell soll am 6.10.2023 auf den Markt kommen. Neben der roten Farbe verweisen einige Verzierungen auf das neue Mario-Spiel.