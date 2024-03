Fallout: TV-Serie soll sich wie Fallout 5 anfühlen

Am 12. April 2024 erscheint auf Amazon Prime Video die achtteilige TV-Serie Fallout, die auf der gleichnamigen Spieleserie beruht. Als kreative Köpfe fungieren hierbei Jonathan Nolan und Lisa Joy, die bereits an Serien wie Westworld zusammengearbeitet haben.

Gegenüber den Branchendienst Total Film hat Nolan ein Interview gegeben und dabei die Meinung vertreten, dass sich die Serie wie eine Weiterentwicklung der Spieleserie anfühlen würde:

Fallout ist in meiner Karriere am ehesten mit der Arbeit an der Batman-Trilogie (seines Bruders Christopher Nolan) vergleichbar, bei der es so viele Geschichten im Batman-Universum gibt, dass es keine kanonische Version davon gibt. Somit hat man die Freiheit seine eigene zu erfinden. Jedes der Spiele (Fallout) hat eine eigenständige Geschichte, spielt in einer anderen Stadt mit unterschiedlichen Protagonisten innerhalb der gleichen Mythologie. Unsere Serie steht in Beziehung zu den Spielen, so wie die Spiele in Beziehung zueinander stehen. Es ist fast so, als hätten wir Fallout 5 erschaffen. Ich will nicht anmaßend klingen, aber letztlich fehlt doch nur noch die Interaktivität dazu, oder?