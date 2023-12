Final Fantasy 16: Story-DLCs im Trailer // Erster DLC direkt erschienen

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Final Fantasy 16 ab 94,99 € bei Amazon.de kaufen.

Square Enix hat zwei neue Kapitel für Final Fantasy 16 (im Test+, Note 9.5) angekündigt. Das besondere dabei: Das erste mit dem Titel Echoes of the Fallen ist bereits veröffentlicht worden und kann ab sofort im Playstation Store für 9,99 Euro erworben werden. Der zweite Downloadinhalt lautet The Rising Tide und soll im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden.

In Echoes of the Fallen erlebt ihr eine neue Geschichte inklusive neuer Waffen und Zubehör und einer Erweiterung der Level-Obergrenze. Solltet ihr die Kampagne des Spiels bereits abgeschlossen haben, beginnt das Abenteuer vor der letzten Schlacht des Grundspiels. Zu The Rising Tide wurde lediglich verraten, dass es neue Herausforderungen beinhalten soll, darunter die Konfrontation zwischen Clive und der legendären Esper Leviathan.

Beide DLCs können auch über einen Erweiterungspass erworben werden, welcher ebenfalls ab heute erhältlich ist. Zur Feier der Nominierungen und Gewinne bei den Game Awards wird das Hauptspiel vom 7. bis 11. Dezember im Playstation Store mit einem Rabatt angeboten (47,99 Euro). Erste Eindrücke der beiden neuen Inhalte könnt ihr dem Trailer unter dieser News entnehmen.