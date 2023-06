Teaser Als einzelner Kritiker stellt sich Jörg dem neuen Epos von Square Enix tapfer in einer Doppelstunde.

Mit Final Fantasy 16 (im Test ) kehrt Square Enix zum einen zu einem klassischeren, mittelalterlich inspiriertem Fantasy-Setting zurück, erfindet die Reihe aber spielerisch wieder neu, in dem noch deutlicher auf Action gesetzt wird, als noch bei Teil 15 und. Jörg ist ein Freund der Reihe und lässt sich gerne auf Neues ein, doch ob dem Gamepad-Legastheniker der Action-Fokus schmeckt?Das findet er nun heraus in der Stunde des Kritikers. Wie gewohnt in der SdK präsentieren wir euch die Highlights aus Jörgs Erstberührung mit dieser Neuerscheinung. Doch wie der Name verrät ist er damit in dieser Ausgabe auf sich gestellt. Dafür darf er sich über umso mehr Cutter's Comments von Hagen "freuen". Und da Jörg auch nicht erst seit gestern JRPGs spielt, also um deren notorische Geruhsamkeit weiß, hat er direkt eine Doppelstunde als einsamer Wolf bestritten. Doch wecken diese ersten Stunden in ihm die Lust auf mehr oder zieht er privat doch lieber zum nächsten Spiel? Das verrät er euch am Ende in seinem Fazit.Viel Spaß!