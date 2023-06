Horizon - Forbidden West: Gedenkstätte für verstorbenen Lance Reddick

PS4 PS5

Screenshot von Guerilla Games, Foto von David Shankbone via Wikipedia (CC BY 3.0)

Guerrilla Games gab am Freitag bekannt, dass in Horizon – Forbidden West eine Gedenkstätte für den verstorbenen Schauspieler Lance Reddick errichtet wurde. Reddick spielt die Rolle des Charakters Sylens im Action-Adventure, bekannt ist er unter anderem aus den John Wick-Filmen (wo er den "Rezeptionisten" spielte, zuletzt im vierten Teil) oder den TV-Serien The Wire, Fringe und Bosch. Lance Reddick ist bereits am 17. März 2023 im Alter von 60 Jahren verstorben.

Guerilla postete ein Instagram-Foto von Horizon-Protagonistin Aloy in einem überwucherten Hollywood, die vor einem Hologramm sitzt, auf dem "Lance Reddick" steht. Dazu schrieb Geuerilla auf Instagram:

Zu Ehren von Lance Reddick haben wir eine Gedenkstätte geschaffen, um an den großen Einfluss zu erinnern, den er auf uns alle hatte. Danke, Lance, für alles, was du in die Rolle des Sylens eingebracht hast: deine Ernsthaftigkeit, Energie, Weisheit und mehr. Ein unvergleichliches Talent und Freund. Wir vermissen dich furchtbar.

Die Lance-Reddick-Gedenkstätte findet sich auf einer Insel, die Teil der herunterladbaren Erweiterung Burning Shores des Spiels ist.