Feiertage-Verlosung 2023, 26.12.: Sony

Teaser In Aloys zweitem Abenteuer stellt sie sich neuen Gefahren in einem neuen Teil der Welt. Die Erweiterung Burning Shores führt euch dazu ins halb versunkene Los Angeles.

2023 war ein Jahr voller Spiele-Highlights, aber in der Branche selbst waren keine rosigen Zeiten angesagt. Auch Betreiber unabhängiger Spiele-Websites leben nicht im Überfluss. Umso mehr ein Grund, etwas an jene zurückzugeben, die GamersGlobal mit ihrer kontinuierlichen Unterstützung am Netz halten! Daher ist die Teilnahme an unserer jährlichen Feiertage-Verlosung mit fünf Preisen den Premium-Abonnenten von GamersGlobal vorbehalten. Wir danken Sony für die Bereitstellung des heutigen Tagespreises.

Tag 3, 26.12.: Horizon - Forbidden West + DLC und DualSense Controller

Der Gewinner des heutigen Pakets erhält eine physische Version von Horizon - Forbidden West für PS5 und wenn man sich gerade so schön in Aloy im schönen, aber gefährlichen Landstrich im Westen eingelebt hat, kann das Abenteuer direkt in der in diesem Jahr erschienenen Erweiterung Burning Shores weitergehen: Ein Key ist ebenso Teil des heutigen Preis-Pakets wie ein DualSense-Controller in der Edition Cobalt Blue.



Und so könnt ihr teilnehmen:

Stellt euch vor, ihr eröffnet einen Zoo mit den mechanischen Kreaturen aus der Welt von Horizon. Welches dieser Wesen würde eure Hauptattraktion und warum? Verratet es uns in den Kommentaren, um teilzunehmen.. (Es handelt sich nicht um einen Kreativwettbewerb, am Ende entscheidet das Losglück – aber Teilnehmer, die nur „Ich will gewinnen“ schreiben, landen eher nicht im Lostopf; jeder darf natürlich nur einen Kommentar einreichen).



Einsendeschluss ist 23:59 Uhr am heutigen 26.12.2023. Schaut danach wieder am 31. Dezember 2023 vorbei, wenn der nächste Preis ...