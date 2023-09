Horizon - Forbidden West: Complete Edition für PS5 und PC angekündigt

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Horizon - Forbidden West ab 48,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 6. Oktober erscheint Horizon - Forbidden West zusammen mit dem DLC Burning Shores als Complete Edition für Playstation 5. Dazu gibt es noch ein digitales Artbook, einen digitalen Soundtrack und den Comic "Horizon - Zero Dawn 1: Sonnenhabicht" in digitaler Form.

Anfang 2024 soll dann die Umsetzung für PC erfolgen. Für den Port wurden die Experten von Nixxes Software beauftragt, die genau wie das Entwicklerstudio Guerilla Games in den Niederlanden beheimatet sind. Zuletzt zeigten sie sich für die PC-Umsetzungen von Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales verantwortlich. Die PC-Version soll bei Steam und im Epic Store erscheinen, technische Details zur Umsetzung sollen in den nächsten Monaten verraten werden.