Horizon - Call of the Mountain Test+

Teaser Wenn eine neue Spieleplattform erscheint, ist der Wunsch nach einem erstklassigen Starttitel groß, erfüllt sich jedoch selten. Der Ableger zu Guerilla Games' Actionreihe hingegen ist nicht weniger als ein herausragendes VR-Erlebnis.

In den Kämpfen bewegt ihr euch nicht gänzlich frei, sondern in arenartigen Umgebungen durch Ausweichsprünge nach links und rechts. Meistens geschieht dies in einer Kurve – in diesem Kampf mit zwei Grauhabichten bewegt ihr euch jedoch auf einer Linie.

Prachtvolles Ambiente

Im railartigen Prolog sitzt ihr in einem Boot und könnt euch lediglich umschauen, dabei aber die großartige Grafik in vollen Zügen genießen.

Dynamisch-spektakuläre Kämpfe

Neben dem Bogen nutzt ihr später auch die Schleuder, hier im Kampf mit einem Panzerläufer.

Geklettert wird in Call of the Mountain viel. In den ersten Stunden nervt das teils, allerdings werden die Klettereinlagen immer vielfältiger, auch dank einiger spezieller Tools. Hier klettere ich mit Ryas unter einer Brücke hindurch und sollte mich von den Wächtern oben besser nicht entdecken lassen.

Klettermax-Carja Ryas

Spezialmunition craftet ihr selbst im Rahmen eines netten "Minigames".

Meinung: Benjamin Braun In den ersten paar Spielstunden hat mich Horizon – Call of the Mountain noch nicht restlos begeistert, von der fantastischen PSVR2-Grafik einmal abgesehen. Ich musste mich doch in manches Steuerungselement erst hineinfuchsen. Und mir war das Klettern schlichtweg zu zentral.



Aber je weiter ich in der Kampagne foranschritt, umso besser gefiel mir das VR-Abenteuer. Ja sogar die auch später umfangreiche Kletterei, wohl auch, da sie immer abwechslungsreicher wird und deshalb immer weniger wie ein Versuch der Spielzeitstreckung wirkt als zu Beginn.



Perfekt ist vielleicht nicht alles. Gerade beim Klettern zickt auch die Kamera mal rum. Oder die Hände bleiben am Seil kleben, während ich mich mit dem Körper ein Stück davon wegbewegt habe. Aber mit den richtigen Einstellungen und der zunehmenden Eingewöhnung fühlt sich auch die Kraxelei immer weniger wie eine Pflichtübung an und immer mehr wie eine Bereicherung, die auch spielerisch herausfordernd ist.



Für mich ist Horizon: Call of the Mountain jedenfalls eines der besten VR-Spiele, die ich je gespielt habe! Und eines der schönsten. Es ist in jedem Fall ein Erlebnis, das VR-Fans gespielt haben sollten – und das allein einen guten Grund für PS5-Besitzer liefert, Sonys neues Headset beim Händler ihres Vertrauens an Land zu ziehen. Zumindest, wenn man das nötige Kleingeld hat.



Bei Horizon Call of the Mountain handelt es sich hingegen um ein vollwertiges Spiel – nur eben in VR. Zu meinem großen Erstaunen macht mir gerade das Kämpfen großen Spaß, und führt auch nicht zu Kotzkübel-Kapriolen. Nur könnten die Gegner sehr gerne ein paar Hitpoints weniger haben, Trefferzonen hin, Trefferzonen her.



Wie auch Benjamin finde ich das Klettern zwar gut, aber reichlich dominant, man hätte auch Horizon – Climbing Simulator titeln können. Und zur Physik sage ich lieber nichts, sondern verweise auf die SdK in einigen Tagen. Alles in allem aber ein gelungener Einstand für PSVR2!

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMan kann bei einem Untertitel wie "Ruf des Berges" gewiss auch ganz andere Assoziationen haben als meine Wenigkeit. Ich muss dabei jedenfalls unweigerlich an "All I want is dancin' with you baby" und damit eines der vielleicht schlimmsten Musikverbrechen der 1990er Jahre , irgendwo zwischen Raumschiff Edekweiss und Aquas Barbie Girl denken.Im exklusiven PSVR2-Starttitelwird zum Glück nicht gesungen, aber in der Rolle des Schatten-Carja Ryas dürft ihr die prähistorisch anmutenden Maschinen-Tiere in gewisser Weise zu einen Tänzchen herausfordern.Ich habe das vorab schon mal für euch erledigt und verrate euch in meinem Test, weshalb der Ableger zu Guerilla Games' Spielereihe um die Kriegerin Aloy trotz kleinerer Schwächen eines der besten VR-Games ist, die ich bislang gespielt habe. Und damit ein würdiger Einstand für die am 22.2.2023 erscheinende PlayStation VR2, die es aktuell übrigens nur im Sony-Playstation-Shop zu bestellen gibt – im Bundle mit Horizon – Call of the Mountain für stolze 649,99 Euro. Ob dieser hohe Preis gerechtfertigt ist, verraten wir euch auch in unseremGrafik ist bekanntlich nicht alles, aber wie sehr allein davon die Atmosphäre beflügelt werden kann, demonstrieren die Entwickler in Horizon - Call of the Mountain von der ersten Sekunde an. Das Abenteuer beginnt wohl nicht zufällig mit einer Bootsfahrt auf einem kleinen Fluss, während der ich – als Gefangener – erst mal nichts anderes tun kann, als meinen Blick schweifen zu lassen. Ob nun das Wasser, die NPCs vor mir im Boot, das üppige Dschungelgestrüpp am Ufer oder die hohen Berge im Hintergrund, das sieht alles einfach nur fantastisch aus! Eine Reihe von Maschinenwesen ist natürlich auch da, grasen friedlich neben uns oder, die ganz großen wie ein Langhals, stapfen über meinen Kopf hinweg und verfehlen mich mit ihren riesigen Elefantenfüßen nur um Zentimeter. Das Headset vibriert, ich meine sogar, das vom Langhals aufgespritze Wasser an meinem Schädel zu spüren.Kurzum, die 2048x2048 Pixel pro Auge der PSVR2 werden hier beeindruckend genutzt, auch das automatische Schärfen der Stelle, die meine Augen gerade anvisieren, hilft offensichtlich (so bleibt dafür mehr Rechenzeit, während die peripheren Bereiche etwas milchig dargestellt werden, was man aber bei der Nutzung der Brille nicht merkt).Diese Qualität endet nach dem Prolog keineswegs, sondern zieht sich durchs gesamte Abenteuer. Ein bisschen übertrieben erscheint, dass Hauptfigur Ryas immer wieder "was für eine Aussicht" zum Besten gibt. Aber Recht hat er dennoch und ich bleibe gerne stehen, um einfach nur die Landschaft zu genießen. Die Grafikpracht von Call of the Mountain kommt indes nur unter dem Headset voll zur Geltung.Denn mit Tricks, um überall, wo es geht, Performance zu sparen, arbeiten die Entwickler reichlich. Alles, was außerhalb meines direkten Sichtfelds liegt, wird per Blick-Tracking im Detailgrad reduziert. Aber davon kriege ich beim Spielen nichts mit, dort wirkt so gut wie alles enorm detailliert und knackscharf, dass ich Call of the Mountain gerade visuell mit zum Besten zählen muss, was ich bislang im gesamten VR-Bereich gespielt habe. Ja, inklusiveauf einer Vive Pro!(Hinweis: Die im Video und in einigen Screenshots zu sehende Vignette an den Bildrändern ist abschaltbar, sie kann empfindlichen VR-Spielern die Spielerfahrung angenehmer machen.)Horizon - Call of the Mountain erzählt eine eigene Geschichte rund um Hauptfigur Ryas, der versucht, seinen Bruder Urid zu finden. Die aus der Hauptreihe bekannte Aloy hat lediglich einen Gastauftritt und ist, wie man erfährt, mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt, bevor sich in den "Verbotenen Westen" aufbricht. Die Story ist nett inszeniert, es macht Spaß, alte Bekannte und neuen Charakteren zu begegnen, die noch dazu einmal mehr auch auf Deutsch erstklassig vertont sind. Der Fokus des Spiels liegt jedoch klar auf der Action, obgleich es auch jede Menge Sammelkram und kleinere Nebenaufgaben gibt, bei denen ihr am Wegesrand zum Beispiel ein paar Steine korrekt aufstapeln müsst.Während ihr euch im Dorf, das als Hublevel dient, und auch in den Außenlevels mehr oder weniger frei bewegen könnt, werdet ihr diesbezüglich in den Kämpfen beschnitten. Die finden nämlich in arenaartigen Umgebungen statt, bei denen ihr euch entweder auf einer geraden Linie oder (deutlich häufiger) nur kreisförmig bewegen könnt. Bewegen heißt hier, dass ihr standardmäßig mittels Gesten und Aktionsknöpfen Ausweichbewegungen vollzieht. Das dient vor allem, um den Attacken der Maschinen zu entgehen, was nur in manchen Fällen durch einfaches Wegducken möglich ist. Wenn ihr im Kampf mit einem Feuer-Brüllrücken allerdings in Flammen gesetzt werdet, könnt ihr selbige nur durch die Ausweich-Dashes löschen. Eure Lebensenergie wird euch durch grüne Symbole am linken Handschuh angezeigt, ihr müsst also nur kurz auf eure Hand schauen.Selbstverständlich müsst ihr vor allem auch selbst austeilen, um am Ende die Oberhand zu behalten, egal im Kampf mit Winzlingen wie den Wächtern oder gegen dicke Brocken wie einen Donnerkiefer. Ähnlich wie Aloy nutzt ihr dabei einen Bogen, wobei sowohl das Zielen als auch das Nachladen (ihr greift mit eurer dominaten Hand an oder hinter eure Schulter) sich realistisch und gut anfühlen. Auch den Bogen selbst zieht ihr beziehungsweise verstaut ihn durch Griff der anderen Hand an eure (andere) Schulter.Für den Bogen stellt ihr später mittels gesammelter Ressourcen auch Spezialpfeile her, etwa solche mit Brand- oder Schockschaden. Das passiert im Rahmen eines schön visualisierten Minispiels, das so ähnlich auch bei der (einmaligen) Herstellung anderer Tools wie der großen Schleuder zum Einsatz kommt. Mitten im Kampf ist der gezielte Angriff auf die Schwachstellen der Gegner allerdings nicht ganz einfach, da man häufig mehr mit dem Ausweichen beschäftigt ist, gerade, wenn es gegen mehrere Widersacher auf einmal geht. Da kann es also schon mal hektisch werden, aber das legt sich mit der Zeit und man findet immer besser die Lücken und darin sogar zunehmend Ruhe beim Zielen. Ihr müsst aber in jedem Fall einigen Einsatz zeigen, was je nach Veranlagung schnell zu einer schweißtreibenden Angelegenheit werden kann.In Call of the Mountain seid ihr, wenigstens gefühlt, weniger mit Kämpfen oder dem Einsammeln von Ressourcen beschäftigt, sondern damit, an Felswänden, alten Maschinen oder sonstigem Kram hochzuklettern. Gerade in den ersten paar Spielstunden war mir das Klettern zu häufig und zu lang andauernd. Denn das geht mitunter minutenlang am Stück, mit kleinen Verschnaufpausen zwischendrin.Bevor ich mich richtig in die Steuerung reingefuchst und die für mich optimalen Einstellungen im Menü gefunden hatte, musste ich dabei zudem oft PSVR2 neu justieren, wenn ich mal wieder viel zu eng an einer Wand "klebte". Viel weniger wird das Klettern auch später nicht, aber immer abwechslungsreicher. So gilt es, ebenfalls per Geste, etwa von Vorsprüngen abzuspringen, um auf der anderen Seite eine Kante oder ein Seil zu greifen.Später kommen noch die Spitzhacken dazu, die ich selbst aber lieber Kletterhaken nenne, da ihr sie genau dafür am häufigsten an speziell dafür gedachten Steilwänden nutzt. Die müsst ihr dann auch mal während des Sprungs aktiv von eurem Rücken ziehen, um an einer solchen Wand Halt zu finden. Und da gibt es noch mehr, zum Beispiel den Greifhaken. Damit schwingt ihr euch entsprechend über Abgründe. Manchmal müsst ihr das Ding auch während des Kletterns einsetzen, haltet euch also mit einer Hand irgendwo fest und feuert das Teil auf einen Haltepunkt ab. Gleiches gilt für einen Seilwerfer, den ihr an bestimmten Punkten anbringen und dann ein Seil etwa auf der gegenüberliegenden Seite eine Schlucht spannen müsst. Kombiniert wird das später zudem mit Wächtern, die oben lauern, während ihr unter einer Brücke hindurchklettert. Entdecken sie euch, seid ihr so gut wie erledigt. Ihr müsst euch dort also verstecken beziehungsweise ihre Bewegungen abpassen und im richtigen Moment weiterziehen. Irgendwann ist dann aber dennoch das Ende der spielmechanischen Fahnenstange beim Klettern erreicht. Aber bevor einem die viele Kraxelei auf den Senkel geht, ist das für ein VR-Spiel angenhm umfangreiche Abenteuer (grob 10 Stunden, wenn ihr zwischendurch nicht allzu häufig scheitert) dann wieder vorbei. Oder fast, denn wer will, kann sich dann auch noch verschiedenen Schieß- und Kletterchallenges widmen oder an einer virtuellen Maschinen-Safari teilnehmen und die Welt der Robodinos in all ihrer grafisch Pracht einfach nur genießen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)