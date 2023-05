Sonic rockt die Welt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sonic Frontiers ab 36,38 € bei Amazon.de kaufen.

Nach dem erfolgreichen Konzert mit Sonic-Melodien zum 30. Geburtstag des Mega Drive am 23.6.2021 begibt sich das Igel-Orchester auf Welttournee. Dabei sind ein komplettes Symphonieorchester und eine Rockband um euch das 30-jährige Jubiläum zu versüßen.

Bisher sind nur zwei Stationen der World Tour bekannt, es werden aber noch weitere Locations folgen. Am 16. September 2023 spielt das Orchester in London und am 30. September 2023 in Los Angeles. Ob es Termine in Deutschland geben wird, ist nicht bekannt.