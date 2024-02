Sonic the Hedgehog 3: Jim Carrey und weitere Darsteller beim Film dabei

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

In den ersten beiden Verfilmungen rund um den Videospiel-Igel Sonic the Hedgehog konnte Jim Carrey als Erzfeind und Gegenspieler Dr. Robotnik überzeugen. Sein Einsatz in der gerade entstehenden neuen Verfilmung Sonic the Hedgehog 3 war hingegen mehr als fraglich, da Carrey noch im Sommer des letzten Jahres über sein Karriereende als Schauspieler sinnierte.

Nach Meldung des bekannten Branchenportals Variety soll der Comedian jetzt doch zugesagt haben seine alte Rolle wieder aufzunehmen, was durch den kürzlich erschienen Teaser untermauert wird. Viel zu sehen ist in dem kurzen Videoschnipsel noch nicht, aber das zu hörende diabolische Lachen von Dr. Robotnik deutet auf sein Engagement hin. Den Teaser könnt ihr euch im Anschluss an diese News anschauen.

Zusätzlich sind noch eine ganze Reihe von weiteren neuen Darstellern bekannt geworden, wie das Onlinemagazin IGN berichtet. Demnach sollen Krysten Ritter (Jessica Jones), James Wolk, Sofia Pernas, Alyla Browne, Jorma Taccone und Cristo Fernández für die kommende Videospielverfilmung unterschrieben haben. In welchen Rollen sie zu sehen oder zu hören sein werden steht noch nicht fest, jedoch soll Gerüchten zufolge Krysten Ritter die Sprechrolle von Rogue the Bat übernehmen.

Sonic the Hedehog 3 soll noch dieses Jahr, kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember 2024 in die deutschen Kinos erscheinen.