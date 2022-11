Sonic Frontiers Test+

Teaser Mit Sonic Frontier wagt Team Sonic einen Schritt in eine neue Richtung mit dem Flitzeigel. Oder eher gesagt viele Schritte in diverse Richtungen und das Ziel des Weges schien dabei nicht klar.

Regelmäßig kriegt ihr in Sonic Frontiers Cutscenes zu Gesicht. Seltener sind schön inszenierte Momente wie eine Verfolgungsjagd durch die Wüste.

Ab nach Starfalls Island

Diese kurzen Levels gehören zu den Highlights von Sonic Frontiers, auch wenn sie wenig Neues bieten.



Die Technik ist nur der Anfang

In den guten Momenten sind die Kämpfe gegen die Wächter sehr episch.

Interessantes Konzept, maue Umsetzung

Meinung: Hagen Gehritz Ich bin durchaus ein Freund der frühen 3D-Sonic Spiele, Sonic Adventures 1 und 2 habe ich hoch und runter gespielt. Da gab es auch schon offene Hubs zum Erkunden, an denen ich Spaß hatte. Frontiers zeigt sogar manchen guten Ansatz. So erscheinen nach dem Lösen einer Herausforderung neue Rails, die den Ort mit anderen Challenges verbinden, was ein cleveres Schnellreise-System ergibt (sonst könnt ihr nur Schnellreise zu Level-Up-NPCs freischalten). Auch hatte ich Spaß mit den knackigen Levels mit Bestzeit-Herausforderung – wenn ich mich dabei nicht über Aussetzer bei Kamera und Steuerung ärgerte.



Auch wenn Team Sonic hier auf den ersten Blick mal etwas anderes gewagt hat, unterscheidet sich das Ergebnis konzeptuell nicht groß von den Sammelorgien in frühen 3D-Jump-and-Runs, doch statt charmanter halboffener Welten gibt es sterile Einöden mit viel Füllmaterial und mieser Technik obendrauf. Ich hatte mir vorgestellt, durch eine offene Welt zu rasen würde sicher schön Sonics Geschwindigkeit vermitteln. Aber da es so wenige Objekte gibt, die beim Laufen an ihm vorbeisausen, wirkt sein Tempo sogar im Gegenteil gemächlicher als in den abgesteckten Levels von Frontiers.



SONIC FRONTIERS PS5

Einstieg/Bedienung Drei Schwierigkeitsgrade und viele Einstellungen zur Spielgeschwindigkeit Auto-Aiming für Homing-Attack unzuverlässig

Kamera mit teils herben Aussetzern

Sehr ärgerlich bei Rennen gegen die Zeit: Neigt ihr den Stick falsch beim Loopings und Co., macht Sonic eine Vollbremsung Spieltiefe/Balance Spaßige Speedrun-Levels

Kurzweilige Herausforderungen

Reichlich Federn, Rails und Co. bringen Schwung, wenn man sich treiben lässt...

Solides Kampfsystem

Sonic nimmt in Cutscenes Handlung auf charmante Art wenig Ernst

Einige gelungene Skript-Sequenzen und Bosskämpfe Sterile Welt in der selten Flow aufkommt

... aber hat man ein festes Ziel, bringen sie einen oft vom Weg ab

Einige wichtige Punkte von Interesse wie Level-Portale vom weitem nicht gut auszumachen

Konzeptuell interessante Wächter-Bosse sind entweder in die Länge gezogen oder setzen auf nevig Gimmick-Features

Gezieltes Vorantreiben der Hauptquest mühsam Grafik/Technik Begrenzte Weitsicht und jede Menge Pop-ins wirken sich negativ auf Erkundung aus

Mithin Ruckler, selbst in Kamerafahrten

Teils schwere Bugs und Glitches, darunter besonders ärgerliche bei Wächter-Kämpfen Sound/Sprache Gelungener, überraschend vielseitiger Soundtrack

Ordentliche Deutsche Synchro... Melancholische Musik in Open World wirkt deplatziert

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIch kann mich noch gut erinnern, wie ichseinerzeit verflucht habe, Grund dafür waren vor allem manch fiese Bosskämpfe, die durch die katastrophale Kamera nicht besser wurden. Dennoch hatte ich viel Spaß mit den unterschiedlichen Eigenschaften der Figuren und dem Design der Welten wie antiken Tempeln, Kasinos, der Strand oder auch der Raumstation aus der Fortsetzung. In sehr guter Erinnerung habe ich aber auch die Erkundung des ersten Hubs in Sonic Adventures.Ich fange deshalb mit diesen Erinnerungen an, weil ich durchaus offen dafür bin, wenn Sonic nicht die ganze Zeit flitzt und auch wenn die ersten Eindrücke von der offenen Welt inmich nicht optimistisch stimmten, war ich bereit, positiv überrascht zu werden. Doch an Sonic Adventures knüpft dieses neue 3D-Abenteuer für mich bei weitem nicht an. Warum in meinen Augen beim Test der PS5-Version wirklich kaum etwas zusammenpasste, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen – und/oder ihr seht euch das Elend im oben eingebundenen 4K-Testvideo an.Mit dem neuesten 3D-Abenteuer von Segas blauer Flitzekugel feiert Open-World-Design ihr Debut in der Reihe. Allerdings gibt es nicht eine zusammenhängende Welt, sondern fünf größere Inseln. Ihr landet dort, weil Gegenspieler Eggman mit der dortigen Technologie einer verschwundenen uralten Zivilisation herumpfuscht. Dadurch werden sowohl er als auch Sonic und seine Freunde in eine virtuelle Welt gesogen. Nur Sonic kann entkommen. Vielleicht ist er einfach zu schnell für die Simulation im Cyberspace, so wie der Sprinter in einer der Kurzgeschichten aus? Ich mutmaße, weil die Story es am Anfang nicht klar macht und der blaue Igel selbst reagiert immer mit einer entspannten Passt-schon-Haltung wenn es um Story-Details geht. Und das durchaus auf eine charmante Art, was leider schon zu den wenigen sympathischen Seiten von Sonic Frontiers gehört.Eure Aufgabe ist es, auf jeder Insel alle Chaos Emeralds zu sammeln. Einige gibt es nur über Quests von Sonics Freunden Amy, Knuckles und Tails. Die andere Hälfte ist in Altaren verschlossen. Die Schlüssel dafür bekommt ihr, wenn ihr an Portalen separate kleine Levels in bekannten Sonic-Kulissen wie der Green Hill Zone abschließt. Einige Abschnitte laufen komplett in Seitenansicht ab, andere bieten typische 3D-Sonic-Kost. Alle sind jedoch superflott und meist in ein bis zwei Minuten erledigt. Extra-Schlüssel gibt es für die stets gleichen Herausforderungen: Alle Sterne finden, eine gewisse Anzahl Ringe beim Zieleinlauf haben oder gewisse Zeiten unterbieten (letzteres mit Wertungen von A bis D). Gerade dieser Speedrun-Ansatz macht für Sonic Sinn und ich hatte einigen Spaß dabei, den S-Rang zu jagen, ärgerte mich dabei aber auch öfter über die Steuerung, denn auch in Loopings und Co. macht Sonic eine Vollbremsung, wenn ihr den Stick nicht so neigt, wie es das Spiel haben will.Habt ihr alle Emeralds, gebt ihr als Super Sonic dem Titan-Obermotz des Eilands auf die Mütze. Dazu dreht die Musik dann völlig am Rad. Aber die Bandbreite des hörenswerten Soundtracks von Elektro bis hin zu Growls und Gitarrengeschrammel ist gleichzeitig so ziemlich der letzte Pluspunkt von Frontiers, auch wenn ich es sehr seltsam finde, dass die Oberweltmusiken so melancholisch daherkommen. Also seltsam in dem Kontext, was ich bei einem Sonic-Spiel erwarte, zur Güte der Open World passt Trauermusik dann wieder ganz gut.Verweilen wir noch bei zwei guten Aspekten: Die Karte deckt sich erst auf, wenn ihr kurzweilige Herausforderungen schafft, wie eine Strecke innerhalb der Zeit abzulaufen oder kleine Rätsel zu lösen. Oft gilt es dabei, etwas mit dem Cyberloop zu aktivieren. Bei diesem neuen Move zieht Sonic ein Linie hinter sich her und ihr müsst damit einen Kreis bilden. Das kommt auch bei den Kämpfen zum Einsatz, um die Deckung der Feinde zu brechen. Ansonsten sind die sehr simpel und setzen vor allem auf das Hämmern der Homing-Attacke. Nur doof, wenn bei einer Gruppe von Gegnern die Zielerfassung dafür gerne genau den Gegner auswählt, der gerade blockt. Auch die Kamera wirft bei Kämpfen und anderen Gelegenheiten gerne für einen Moment das Handtuch und dreht unvermittelt in eine ganz andere Richtung.Doch wie sieht es nun mit der offenen Welt aus? Nun, anscheinend war es eine antike Zivilisation von Skatern die auf den Starfall Islands lebte, die daher viele Rampen und Rails um sich haben wollte (aber aus irgendeinem Grund mit Sprungfedern statt Halfpipes). Ihr habt also viele weite Flächen, in denen ziemlich willkürlich dieser Krempel herumfliegt. Ein Punkt, bei dem sich Sonic Frontiers dabei in den Fuß schießt, ist die Technik. Viele Objekte ploppen so lächerlich spät auf, dass bei mir Erinnerungen an die Straßensperren in der Lastgen-Fassung vonwach wurden. An einer Stelle wirkte es sogar so, als würde ich ins Nichts geschleudert, weil sich der Rest des Parcours erst aufbaute, als ich in der Luft war. Es ist immer wieder so unglaublich, was da alles aus dem Nichts auftaucht, dass ich fast glaube, das war eine bewusste Entscheidung, weil der ganze Krempel ansonsten ständig die Aussicht geschmälert hätte.Was auch hinter der Tarnkappenfunktion vieler Objekte in der Welt steckt, das Verschwinden hilft der Übersicht nicht, im Gegenteil: Auch wenn große Orientierungspunkte stets zu sehen sind, finde ich es in Sonic Frontiers sowohl wegen der Pop-ins aber auch wegen des sonstigen visuellen Designs unmöglich, viele der Points of Interest aus der Ferne selbst zu entdecken und dann spontan dort hinzugehen, stattdessen schaue ich ständig auf den Kompass am Bildrand oder auf die Karte.Es ist dabei nicht möglich, das auszublenden und nur den Zielmarkierungen zur Hauptquest zu folgen, denn um die Aufgaben von Sonics Freunden zu aktivieren müsst ihr Erinnerungsmarker sammeln. Das auf dem Weg von A nach B nebenher zu tun, ist für mich kein Problem. Aber aktiv danach zu suchen ist regelrecht quälend, weil es mir keinen Spaß macht, mich aus Selbstzweck mit den fliegenden Hindernissen zu beschäftigen, die mich häufig nur einen Moment rumschleudern und dabei wenig Interaktion fordern. Interessante Hindernisläufe gibt es deutlich seltener in der freien Wildbahn.Ganz "fantastisch" ist auch, dass die Rails und Federn und Boosterplatten wie in früheren Teilen so angeordnet sind, mich sehr weit in eine Richtung zu schleudern, doof nur wenn ich nun in der offenen Welt eigentlich gerade ganz woanders hinwollte und dann ohne Vorwarnung sonst wo lande, weil ich versehentlich auf einer Rail in die falsche Richtung rutsche. So wird also auch die Bewegung durch die Welt an sich teils ärgerlich. Ein Flow kommt jedenfalls selten auf, ein Geschwindigkeitsrausch schon gar nicht, wobei ich in meiner Spielzeit (nach acht Stunden war ich in der zweiten Welt und hatte genug von Frontiers) auch meine maximale Geschwindigkeit nur auf Level 9 von 99 verbessert habe. Den Speed überhaupt zu drosseln und durch Finden von Kocos – kleinen, knuffigen Geistwesen (oder so ähnlich) – bei einem NPC steigern zu lassen, war aber vielleicht auch nicht die beste Idee.Kurios aber theoretisch spannend sind die Wächter, die ich besiegen muss, um die Portale zu den Speedrun-Levels zu aktivieren. Die erinnern ein wenig an die Kolosse in Shadow of the Colossus, unterscheiden sich von Insel zu Insel und müssen oft auf eine ganz bestimmte Weise besiegt werden. Doch bei einigen Bossen fallen die Gimmicks schlicht nervig aus. So war ich beim Sumo erst irritiert, wie ich darauf kommen soll, dass ich mich von den Laserbarrieren abprallen lassen muss, um ihn in einen Funken schlagenden Teil davon zu stoßen – doch dafür gibt es schließlich die optionalen dynamischen Tutorials. Praktisch erwieß sich das Schubsen des Feindes aber als sehr langwierig, da die Zone, in die ich ihn stoßen soll, mir zu schnell wechselte. Auch bei anderen ziehen sich die Gefechte, wenn ihr nicht fleißig durch Kämpfe und Herausforderungen Marken verdient habt, mit denen ihr die Angriffskraft von Sonic steigert und die Zahl der Ringe senkt, die ihr bei einem Treffer verliert. Denn sobald der Gegner nicht mehr verwundbar ist, müsst ihr den ganzen Prozess, seinen Schwachpunkt hervorzuholen, erneut durchlaufen. Da ihr bei einem Game Over wieder ganz von vorne anfangt, ist es besser, zwischendurch durch Cyberloops Ringe aus dem Boden zu schaufeln, damit sich das nicht noch länger hinzieht. Das nervt wiederum bei dem Wächtertyp, der Sonic und sich in die Luft schleudert und den ihr dann im freien Fall bekämpft. Auch eine feine Idee, doch die Steuerung ist da sehr schwammig, ich werde leicht getroffen und kann dann meine Ringe im Sturz auch schwerer wieder aufsammeln.Zu allem Übel zeigt sich Sonic Frontiers dazu verbuggt. Bei manchen Wächtern funktionierte das Gimmick nicht immer wie beabsichtigt, weil die Physik versagte oder ich durch die Gegner glitchte. Richtig übel war aber der Squid auf der ersten Insel. Auch der hat eigentlich ein super Konzept: Ihr rast ihm auf seinem langen Schweif hinterher, während er durch die Luft fliegt. Das sieht fantastisch aus! Aber: Wenn ich im Testzeitraum (in der Release-Woche) im Kampf von dem Schweif runterfiel, hatte das Spiel keine Antwort darauf. Bei anderen Wächtern konnte ich weggehen, wenn sie mich nerven. Beim Squid lief dagegen die Kampfmusik weiter, Interaktionspunkte waren gesperrt und selbst wenn ich danach Herausforderungen in der Welt löste, beim nächsten Tod wurde ich wieder an den Punkt zurückgesetzt, bevor der Kampf losging und aller Fortschritt seitdem war futsch.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)