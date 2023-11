Sonic Roll: Brettspiel zu Sonic angekündigt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die in Los Angeles befindliche Spielschmiede Kess Entertainment hat in Kooperation mit Sega ein Brettspiel angekündigt, dass in Verbindung mit der Videospielserie Sonic the Hedgehog steht.

Sonic Rolls soll bereits im Januar 2024 auf dem amerikanischen Markt erscheinen und die Möglichkeit bieten, entweder alleine oder mit bis vier Spielern gleichzeitig loszulegen. Ihr könnt dabei in die Rollen, der aus den Videospielen bekannten Charaktere Sonic, Tails, Amy oder Knuckles schlüpfen. Im Spiel fällt euch die Aufgabe zu, Dr. Robotniks Gehilfen, die sogenannten Badniks, auszuschalten und später sogar dem Erzfeind selbst gegenüberzutreten.

Vielmehr ist über das Brettspiel noch nicht bekannt, außer das es eine Mischung aus Würfel- und Kartenspiel zu sein scheint. Der Veröffentlichungstermin einer deutschen Variante steht noch aus.