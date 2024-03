Sonic the Hedgehog 3: Ende der Dreharbeiten, Weihnachten im Kino

PC 360 XOne PS3 Wii andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Über seinen X-Account hat der Regisseur Jeff Fowler das Ende der Dreharbeiten zu der Spieleverfilmung Sonic the Hedgehog 3 verkündet. Fowler hatte bereits die ersten beiden Filme der künftigen Trilogie inszeniert und bei einem Budget bei beiden Filmen von zusammen etwa 200 Millionen US-Dollar, mit einem Umsatz von rund 725 Millionen US-Dollar das vielfache der Ausgaben wieder eingespielt. Zudem wird Sonic the Hedgehog 3 noch dieses Jahr, am 19. Dezember, in den deutschen Kinos starten und damit einen Tag vor dem US-Start zu sehen sein.

Ben Schwarz spricht im englischsprachigen Original wieder den Titelheld Sonic und Colleen O'Shaughnessey und Idris Elba verleihen erneut ihre Stimmen Tails und Knuckles. Zur Besetzung von Sonic the Hedgehog 3 gehören zudem wieder James Marsden als Tom Wachowski, Tika Sumpter als Maddie Wachowski, Jim Carrey als Dr. Robotnik und Lee Majdoub als Agent Stone.

Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt, außer das Shadow the Hedgehog im Film auftauchen wird. Daher ist davon auszugehen, dass sich die Handlung von Sonic the Hedgehog 3 an den Spielen Sonic Adventure 2 aus dem Jahr 2001, in dem Shadow sein offizielles Debüt gab, und Shadow the Hedgehog aus dem Jahr 2005 orientieren wird.