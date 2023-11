Auf diesen Link kann man nicht klicken!

Teaser Retro Gamer 1/2024 ist das letzte Heft, bevor wir übernehmen: Seit kurzem findet ihr das Heft nun am Kiosk – also zögert nicht, euch die geballten Retro-Inhalte zu sichern!

Die Highlights von Retro Gamer 1/2024

Ihr habt es alle mitbekommen: Retro Gamer 1/24 – jetzt am Kiosk! – ist das letzte, das von Heise/eMedia herausgegeben wird. Ab 2024 übernimmt Publishing Office Langer (GamersGlobal, Japandoku ) die Rolle des Verlegers. Um keine News diesbezüglich zu verpassen, empfehlen wir euch den Eintrag in unseren Retro-Gamer-Newsletter Wir habe uns beim letzten Heft für den alten Auftraggeber noch mal richtig ins Zeug gelegt und besonders viele Artikel auch der deutschen Autoren. Außerdem feiern wir die lange eMedia-Zusammenarbeit mit dem Abdruck aller bisherigen Titelbilder – und der lange gewünsche Artikel-Index ist auch im Heft, auf strammen 8 Seiten. Einer der geplanten Neuerungen für 2024 wird übrigens sein, auf einer eigenen Website – www.retro-gamer.de – einen Online-Index anzubieten...Zu den Klassiker-Checks in dieser Ausgabe, darunter(von Heinrich Lenhardt),(Stephan Freundorfer),(Roland Austinat) sowie(Michael Hengst), kommen etliche Retro-Revivals wie(Anatol Locker) oder(Jörg Langer). Dazu ein Full Set zuvon Winnie Forster und ein Machina-Obscura-Artikel zumObendrauf gibt's noch einige andere "Made in Germany"-Schmankerl – darunter gleich drei Seitenvon Harald Fränkel, auf denen auch ein aktuelles Homebrew-Game von Spielejournalist-Urgesteinvorgestellt wird.

Die Leseprobe für alle (15 Seiten)

Leseprobe für Premium-User (31 Seiten)

Dazu kommen die großen Strecken, zuvorderst natürlich die Titelstory zu– auf letzteres Modul ließ sich ersteres aufstecken, was das ultimative Sonic-Erlebnis schuf. Wir beleuchten Entstehung und Innenleben des. Es gibt große Firmen-Rückschauen (und). Und noch viele, viele Nostalgie-Flashes mehr, etwa zu(übrigens von Paul Kautz geschrieben, den viele noch von GameStar oder PC Joker kennen und natürlich seinem Podcast-Projekt Game Not Over kennen dürften),oder. Ein Interview mit(an Diablo 2 und anderen Klassikern beteiligt), ein Sammler-Leitfaden zu-Spielen, u.v.m.Ihr möchtet unverbindlich durch die neue Ausgabe blättern? Das könnt ihr hier gerne tun. Klickt einfach weiter unten auf den Link zur Leseprobe für alle und ihr könnt schonmal gemütlich diese Inhalte schmökern:Für unsere Premium-User haben wir als "Geschenk" noch mal besonders viele Extraseiten, sie erhalten doppelt soviel Probe-Lesestoff.Viel Spaß mit dem Heft – und sobald wir die Abo-Bestellung für den neuen Retro Gamer eröffnen können (die bestehenden Abos erhalten, wenn sie nicht gekündigt werden, ein anderes Heft von Heise), werdet ihr es hier auf GamersGlobal sowie im oben erwähnten Newsletter erfahren.