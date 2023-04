PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammlerstücke für Mai 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute freuen wir uns, euch das PlayStation Stars-Angebot für Mai vorstellen zu können. Ab Montag, dem 1. Mai, können die Mitglieder ihr Wissen testen, ihre Fähigkeiten verbessern und mit nostalgischen Inhalten in Erinnerungen schwelgen. Werft einen Blick auf die neuen Inhalte und vergesst nicht, regelmäßig bei PlayStation Stars auf der PlayStation App vorbeizuschauen, um die neuesten Kampagnen zu sehen.

Erhältlich ab 1. Mai

Aufruf an alle PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium/Deluxe-Mitglieder! In der Must-Play-Kampagne für diesen Monat findet ihr kryptische Hinweise auf fünf Spiele aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog. Wenn ihr den Titel erraten habt, spielt einen der Titel, um Punkte zu sammeln. Alle Details zur Kampagne findet ihr in der PS Stars-App, sobald diese beginnt.

Erhältlich ab 2. Mai

Neuer Monat, neue PlayStation Plus-Monatsspiele. Bei dieser PS Stars-Kampagne können PlayStation Plus-Mitglieder eines der monatlichen Spiele für Mai spielen und Punkte sammeln. Hier erfahrt ihr mehr über die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Mai.

Hard Game Club | Sammlerstück: Dead Cells-Ballon

Erhältlich ab 18. Mai

Macht euch bereit, eure Fähigkeiten in der Hard Game Club-Kampagne zu testen. Jeden Monat stellen wir die härtesten Spiele auf PS4 und PS5 vor. Diesen Monat, beginnend am 18. Mai, ist das vorgestellte Spiel Dead Cells, bei dem ihr euch den Ballon des Hard Game Club Mai 2023 verdienen könnt, wenn ihr die Trophäe “Klingenbezwinger” erhaltet. Um die Klingenbezwinger-Trophäe in Dead Cells zu verdienen, müsst ihr den Time Keeper besiegen, ohne Treffer zu kassieren.

Hinweis: Bestehende PlayStation Stars-Mitglieder, die die Trophäe “Klingenbezwinger” bereits verdient haben, können den Hard Game Club-Ballon sammeln, indem sie die PlayStation Stars-Kampagne in der PS App starten und ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel vom 1. bis 17. Mai spielen.

Drück Play/1997 | Sammlerstück: Sony AM Radio

Erhältlich ab 20. Mai

Lange vor dem Klapphandy gab es das Klapp … radio? Stimmt, dieses niedliche Mupfelradio war so klein, dass ihr es zusammenklappen und am Trageriemen überallhin mitnehmen konntet. Um sich dieses digitale Sammlerstück zu verdienen, müsst ihr im Rahmen der “Drück Play/1997 “-Kampagne die sechs Spiele starten, die zu Songs aus dem Jahr 1997 passen. Hinweise werden bereitgestellt, sobald die Kampagne beginnt.

PlayStation und Du: PS3

Erhältlich ab 1. Mai

Für PlayStation Stars-Mitglieder, die die PS3 in Splash Blue besaßen. Spielt ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel, um dieses digitale Sammlerstück freizuschalten.

PlayStation und Du: PS VR‐Ziel‐Controller

Erhältlich ab 1. Mai

Nur für Besitzer von PS VR‐Ziel-Controllern. Lasst euch nicht von seinem einfachen und eleganten Design täuschen. In Verbindung mit PlayStation VR sorgt der PS VR-Ziel-Controller für ein mitreißendes Erlebnis, indem er eine physische Verbindung zur VR-Welt herstellt. Besitzer von PS VR‐Ziel-Controllern können jedes beliebige Spiel auf PS4 oder PS5 spielen, um dieses digitale Sammlerstück zu verdienen.

Zur Erinnerung: PlayStation Stars-Mitglieder können durch das Absolvieren monatlicher Kampagnen digitale Sammlerstücke oder Punkte verdienen. PlayStation Plus-Mitglieder haben außerdem die Möglichkeit, durch exklusive Kampagnen und Einkäufe im PlayStation Store Punkte zu sammeln. Die gesammelten Punkte können im Prämienkatalog gegen Guthaben für das PlayStation Network, ausgewählte Spiele und limitierte digitale Sammlerstücke eingelöst werden. Hier erfahrt ihr mehr über PlayStation Stars und könnt Mitglied werden.