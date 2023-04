Trine 5 mit neuartigen Bosskämpfen angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

THQ Nordic und Frozenbyte haben heute Trine 5 - A Clockwork Conspiracy angekündigt.

Das Spiel soll für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series S|X sowie für Nintendo Switch erscheinen. Den aktuellen Trailer haben wir für euch unten eingebunden.

Wie bei den vier Vorgängern steuert ihr alleine beziehungsweise mit bis zu drei Freunden im lokalen oder Online-Koop-Modus Amadeus den Zauberer, Zoya die Diebin und Pontius den Ritter. In den 20 Levels des 2.5D-Puzzle-Plattformers soll die Schwierigkeit der Puzzles mit der Anzahl an Mitspielern steigen. Zudem werden neue taktische, mehrphasige Bosskämpfe und ein Skill-Quest-System dabei sein. Trine 5 - A Clockwork Conspiracy soll noch in diesem Sommer veröffentlicht werden.