Spiele-Check von LRod

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Die seltenen Kämpfe, hier gegen eines der stärkeren Konstrukte, werden gerade im Mehrspielermodus leicht etwas konfus.

Routine im Märchenwald

Für überall versteckte EP-Flaschen kauft ihr Skillpunkte. Diese können nach Belieben wieder entfernt und umplatziert werden.

Mehr Helden - mehr Spaß

Links: Im Einzelspielermodus muss Amadeus nur eine Rampe platzieren. Rechts: Im Zweispielermodus ist an derselben Stelle eine Platte im Weg, die Zoya mit ihrem Seil hochziehen muss.

Fazit

2D-Sidescoller mit vielen Rätseln und wenigen Kämpfen

Einzel- und Mehrspielermodi (bis zu drei Spieler lokal oder online)

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

29,99 Euro für PC, Playstation, Xbox und Switch

In einem Satz: Märchenhaftes Spiel, das am besten mit geduldigen Menschen im Multiplayermodus gespielt werden sollte.

14 Jahre sind mittlerweile vergangen, seit das Studio Frozenbyte ein Spiel namensherausbrachte. In diesem fanden sich ein Ritter, eine Diebin und ein Magier zusammen, um ein Märchenreich vor untoten Skelettkriegern zu retten. Viel mehr noch als die Kämpfe aberstanden die Rätsel in den seitwärts scrollenden 2D-Leveln im Mittelpunkt, die sich meist nur durch die geschickte Kombination der Fähigkeiten der drei Helden lösen ließen.Zurück im Jahr 2023: Mitlegt Frozenbyte erneut eine Fortsetzung mit einem neuen Abenteuer der drei Helden vor. Dieses Mal wird das Königreich von einer Fürstin unterjocht, die sämtliche Ritter durch mechanische Wächter ersetzt hat und nun auch unsere Protagonisten loswerden will. Verfolgt von diesen Konstrukten kämpfen diese um ihr Leben und versuchen nebenbei, einmal mehr das Königreich zu retten.Die Fähigkeiten sind dabei fast unverändert geblieben: Pontius der Ritter kann mit seinem Schild Angriffe blocken oder zurückwerfen, mit seinem Schwert zuschlagen oder einen Sturmangriff starten. Zoya die Diebin schießt mit ihrem Bogen auf Gegner, zertrennt mit den (später abprallenden) Pfeilen Seile oder spannt diese selbst zwischen Ankerpunkten auf und Amadeus der Magier kann Gegenstände über den Bildschirm schweben lassen oder gleich selbst herbeizaubern. Mit Ausnahme weniger Abschnitte lassen diese drei sich jederzeit per Tastendruck austauschen, ihr habt also im Einzelspieler-Modus immer nur eine Figur auf dem Bildschirm.Um die zahlreichen Rätsel zu lösen, müssen diese Talente geschickt kombiniert werden. So lernt Pontius, sein Schwert in Holzwände zu werfen, was Zoya als ersten Ankerpunkt für ihr Seil nutzen kann. Fehlt ein zweiter, zaubert Amadeus einen Würfel herbei, an den das Seil ebenfalls geknüpft werden kann, um somit ein Seil über einen Abgrund zu erzeugen. Andere Rätsel verlangen vom Spieler das Umleiten von Wasser, das praktischerweise vom Schild weitergeworfen und über Amadeus’ Planke ins Ziel geleitet werden kann, oder das Bewegen von Objekten aller Art.Das Rätseldesign ist dabei zumeist fair, auch wenn man sich an manchen Passagen schon ein wenig aufhalten kann, bis Timing und Abläufe passen, um weiterzukommen. Schon immer etwas weniger gelungen waren die (zum Glück eher seltenen) Kämpfe, in denen Pontius mit Schwert und Schild noch am einfachsten zu spielen ist. Wer fleißig versteckte Flaschen sammelt, kann aber neue Kampffähigkeiten im Skillbaum erlernen, wie einen Mehrfachschuss für Zoya. Zum Glück bietet das Spiel aber auch drei Schwierigkeitsgrade, separat einstellbar für Kämpfe, Rätsel und Anzahl der Leben.Der Star des Spiels ist aber der Multiplayermodus, vorzugsweise lokal, aber natürlich auch online. Dabei übernehmen nun bis zu drei Spieler jeweils eine Figur (bei zwei Spielern können beide per Knopfdruck zum jeweils freien Helden durchschalten). Dies beeinflusst natürlich die Balance der Rätsel erheblich, denn plötzlich kann Amadeus seine Würfel festhalten während Zoya auf einem daran gespannten Seil balanciert. Um dem gerecht zu werden, verändern sich die Rätsel mit zunehmender Spielerzahl so, dass sie oft mit Teamwork gelöst werden müssen. Dies geschieht etwa durch zusätzliche Hindernisse, die im Einzelspielermodus an derselben Stelle fehlen.Wie zu erwarten hat sich grafisch viel getan. Selbst der erste Teil kann sich heute noch sehen lassen (insbesondere in der Enchanted Edition), aber Hintergründe, Gegner und Beleuchtungseffekte sehen im aktuellen Spiel deutlich schicker und vor allem schärfer aus. Musikalisch hat Frozenbyte wieder einen passenden Soundtrack gefunden und die Sprecher sind voll übersetzt. Die Steuerung per Maus und Tastatur ist ebenso wie die Gamepad-Steuerung gut spielbar und in einigen Situationen, etwa beim gezielten Zurückwerfen von Schüssen per Schild oder beim Bogenschießen, präziser.Trine ist Trine – nach dem etwas anderen, aber nicht gerade beliebtenbetreibt Frozenbyte konsequenten Fanservice mit marginalen Verbesserungen. Das macht die Entscheidung für alle, die einen der anderen Teile gespielt haben, relativ einfach: Wer diese mochte, wird auch Trine 5 mögen, was natürlich auch umgekehrt gilt. Wer die Serie noch nicht gespielt hat, aber Rätsel-Sidescroller mag und vielleicht sogar geduldige (!) Mitspielerinnen oder Mitspieler zu Hand hat, sollte einen Blick riskieren. Denn an Charme mangelt es der Märchenwelt mit ihren Fabeltieren, ihrer tollen Architektur und ihrem unterhaltsamen Heldengespann nicht.Mir hat die Rückkehr in die Welt von Trine jedenfalls Spaß gemacht, auch wenn unsere Geduld im Mehrspielermodus teilweise strapaziert wurde. Angesichts der vielen Stärken kann ich auch gut über die fehlende Innovation in der Serie hinwegsehen und einfach ein sehr schönes und trotz aller bösen Intrigen stets positives Spiel genießen und werde nach dem Check wohl nun auch noch Teil 4 nachholen.