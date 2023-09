GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 38/2023 und Ausblick auf KW 39/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 38: Rückblick von Montag, 18. September, bis Sonntag, 14. September 2023

Spiele-Checks

Bomb Rush Cyberfunk (zum Spiele-Check)

Mit welchen Erwartungen tritt man an ein Spiel mit dem Namen Bomb Rush Cyberfunk heran? SupArai hat sich diesem 3D-Actionadventure jedenfalls ganz unvoreingenommen gewidmet und kam in seinem Check zum Fazit: "Abgedrehter Ausflug in eine farbenfrohe Skate- and Spray-Welt."



Währenddessen begab sich LRod wieder in die Fantayswelt von Trine und schaute sich den fünften Teil der Serie an. Und dieser scheint, nach manchem Durchhänger in der Reihe, durchaus wieder gelungen zu sein: "Märchenhaftes Spiel, das am besten mit geduldigen Menschen im Multiplayermodus gespielt werden sollte."

User-Artikel

Spielekeller der Grausamkeit, Teil 1 (zum User-Artikel)

Eine neue Serie von Nischenliebhaber , der euch ab sofort gerne hin und wieder in seinen Spielekeller der Grausamkeit entführt möchte! Darin führt er euch dann persönlich seine liebsten schlimmen Spiele vor. Nichts für schwache Nerven! Diesmal ging es um eine Ball, eine Katze und eine Band.



Im zweiten Nischenliebhaber-Artikel dieser Woche schaute er auf die Oldschool-Neuerscheinung Prison City , inspiriert von NES-Actiontiteln wie Shatterhand oder Power Blade : "Der Entwickler fängt das Feeling der NES-Actionspiele hervorragend ein, der Schwierigkeitsgrad ist schön hart und knackig – so wie wir Nostalgiker es eben lieben."



Pünktlich zum Erscheinungstag von Star Trek Voyager - Elite Force blickte der GG-User Maverick (definitiv ein einzelner Mensch und keine Steckbrief-Bot-Farm) auf den Star Trek -Ego-Shooter zurück, der zu diesem Zeitpunkt seinen 23. Geburtstag feierte. Als Nr. 1-User scheint er auch Privilegien zu besitzen, die das Erscheinen eines Artikels sogar vor dem großen User-Artikel-Orakel verbergen kann! Immerhin hat er damit wohl dafür gesorgt, dass mit fünf (!) User-Artikeln in dieser Woche ein Rekord gebrochen wurde! (Oder, Q-Bert und/oder Claus ?)



Im vierten User-Artikel dieser Woche hieß es wieder "Retro nach Feierabend". Unter dem Titel des Conan der Barbar -Filmzitats widmete sich thoohl den schwertlastigen Action-Spielen des letzten Jahrtausends.



Und zum Abschluss durfte euch TheLastToKnow den dritten Teil seiner "Adventure Soft-Vermächtnis"-Reihe präsentieren. Darin konntet ihr die Hintergründe zu den beiden Pixel-Point-and-Click-Adventures des sympathischen britischen Studios erfahren.

Vermischtes

14 Jahre GG: Community-Projekt "Danke, Community!"-Verlosung

Mittlerweile sollte jeder GG-User von dieser tollen Aktion von Sisko erfahren haben. Alle GG-Abonnenten, die noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen haben, können dies noch bis zum 30. September nachholen!



Mittlerweile sollte jeder GG-User von dieser tollen Aktion von erfahren haben. Alle GG-Abonnenten, die noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen haben, können dies noch bis zum 30. September nachholen! TheLastToKnow stellt richtig

Völlig ohne Druck von außen stelle ich hiermit klar, dass es definitiv keine Maverick-Verschwörung gibt! Diese "witzig gemeinte" Frage wurde im MoMoCa vollständig aufgelöst, "letztlich ist das halt der Maverick". (Allerdings laufen im Hintergrund die Nachforschungen, ob vielleicht ein bekannter Spiele-Checker in Wirklichkeit ein echter Blutsauger ist, der sich hinter seinem zu offensichtlichen User-Namen versteckt, getreu dem Motto "Hidden in Plain Sight"...)

Ausblick auf KW 39

Euch kann ich es ja verraten: Die Spiele-Check-Kristallkugel hat die Verschiebung des Brewpub Simulator -Checks von Vampiro nicht rechtzeitig vorhergesehen. Allerdings sollte dieser Check dann diese Woche kommen. Von Jürgen ist noch ein The Crew Motorfest -Check in der Mache, während TheLastToKnow noch Worte sucht, um Chants of Sennaar zu beschreiben.



-Checks von nicht rechtzeitig vorhergesehen. Allerdings sollte dieser Check dann diese Woche kommen. Von ist noch ein -Check in der Mache, während TheLastToKnow noch Worte sucht, um zu beschreiben. Das User-Artikel-Orakel muss sich erst einmal davon erholen, dass plötzlich ein Artikel erschien, den er nicht hat kommen sehen. Allerdings kann ich verraten, dass in diesem Jahr noch etliche Artikel auf euch zukommen werden, neben den üblichen Verdächtigen unter anderem auch von CharlieDerRunkle, Corlagon, Moriarty1779 und the_korben. Der Rekord wird dieses Jahr eingestellt!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

