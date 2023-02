PM: PlayStation VR2: Das sind die wichtigsten Features (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023 die bahnbrechende nächste Generation des VR-Gamings. Ausgestattet mit der revolutionären PlayStation VR2 Sense-Technologie und brillanter 4K-HDR-Grafik taucht ihr tief in real aussehende und sich real anfühlende Welten ein. Alles, was ihr über die wichtigsten Features wissen müsst, haben wir für euch zusammengefasst.

Zwei 4K-HDR-OLED-Displays mit einer Auflösung von 2.000 x 2.040 Pixeln pro Auge sowie einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bis 120 Hz liefern ein atemberaubendes Grafikerlebnis. Optimierte Spiele bieten dank HDR (High Dynamic Range) eine gleichmäßigere Helligkeit, extrem scharfe Kontraste und noch sattere Farben. Das Sichtfeld beträgt ca. 110 Grad und der Abstand zwischen den Linsen lässt sich leicht individuell an die Augenposition anpassen.

Im PS VR2-Headset sind vier Kameras eingebaut, die eure Kopfbewegungen und die Bewegungen der Controller genau verfolgen. Eine externe PS5 HD-Kamera braucht ihr nur, wenn ihr euch beim Spielen filmen wollt.

Ihr möchtet die Umgebung sehen, ohne das PS VR2-Headset abzusetzen? Mit der Funktionstaste am Headset schaltet ihr die Durchlassansicht ein, bei der die integrierte Frontkamera aktiviert wird und ihr jederzeit den „Durchblick“ bekommt.

Ihr scannt mit den eingebauten Kameras eure Umgebung und erstellt einen Spielbereich. Nähert ihr euch den festgelegten Grenzen, wird eine Warnung angezeigt. Der Spielbereich lässt sich mit den PS VR2 Sense-Controllern jederzeit verändern.

Ihr seht nicht nur fantastische Spielwelten, ihr fühlt sie! Möglich macht das ein integrierter Motor, der für ein Headset-Feedback sorgt und so das Empfinden von Aktionen im Spiel subtil verstärkt. So spürt ihr Regentropfen niederprasseln oder den Windstoß, wenn ein Pfeil oder eine Kugel knapp an eurem Kopf vorbeifliegt.

In welche Richtung ihr gerade schaut, das wird von den eingebauten Infrarotkameras ganz genau erfasst. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei der Bedienung von Menüs per Blick oder die Nutzung von Foveated Rendering. Bei dieser Technik wird der Ingame-Bereich im Fokus des Auges in voller Auflösung und höchster Detailtreue dargestellt, während der periphere Bereich geringer aufgelöst wird. Die Blickerfassung von PlayStation VR2 ermöglicht es, den betrachteten Bildausschnitt jederzeit exakt zu bestimmen und ihr bemerkt von der geringeren Auflösung außerhalb des Fokus nichts. Das spart jede Menge Rechenleistung, die zum Beispiel für eine noch brillantere Grafik genutzt werden kann.

Neben dem VR-Modus können im Kinomodus Inhalte auf einer virtuellen Leinwand mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und einer Bildwiederholrate von 120 Hz betrachtet werden. Dazu gehören das PS5-System und die Benutzeroberfläche, alle Inhalte im Nicht-VR-Modus sowie Medieninhalte wie Streaming-Apps.

Zur perfekten Immersion gehört nicht nur eine Spielwelt, die sich echt anfühlt, sondern auch ein authentisches Klangerlebnis. Tempest 3D AudioTech liefert euch eine beeindruckende Soundkulisse mit Geräuschen, die sich dynamisch an eure Bewegungen anpassen. So könnt ihr Schritte, Schüsse oder Rufe in der Umgebung genau orten.

Sechs-Achsen-Bewegungssensorsystem, IR-LED für das Positions-Tracking und ein kapazitiver Sensor für die präzise Berührungserkennung der Finger, auch wenn ihr gerade keinen Knopf drückt: Mit den neuen PS VR2 Sense-Controllern im einzigartigen ergonomischen Design interagiert ihr zielgenau mit den virtuellen Welten. Darüber hinaus bieten die PS VR2 Sense-Controller Funktionen wie haptisches Feedback und adaptive Trigger, die ihr bereits vom DualSense Wireless-Controller und dem DualSense Edge Wireless-Controller kennt.

PS VR2 erscheint am 22. Februar 2023 und kann direkt bei PlayStation vorbestellt werden. Ihr habt die Wahl zwischen dem Headset mit PlayStation VR2 Sense-Controllern und einem Bundle mit Horizon Call of the Mountain. Als empfehlenswertes Zubehör ist auch eine Ladestation für PlayStation VR2 Sense-Controller erhältlich.