Montagmorgen-Podcast #477

Teaser Die Woche beginnt mit Zauberstab, Umhang und den User-Fragen. Jörg und Ramona berichten von einer gut gefüllten Woche, die nicht nur Hogwarts-Themen parat hält.

Auch an diesem Montagmorgen geht es in eine spannende Woche voller Magie und Zauberlehrlinge. Jörg, Hagen und Ramona haben sich in Hogwarts eingeschrieben und werden über ihre Erfahrungen berichten. Außerdem geht es etwas länger um JK Rowling und den Boykott um Hogwarts Legacy. Die Woche hat aber nicht nur Hogwarts-Themen, sondern startet auch mit ein paar User-Fragen.

