PM: Das sind die monatlichen PlayStation Plus Spiele im Februar 2023 (Sony Playstation Blog)

Wir freuen uns, heute die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Februar anzukündigen. Stürzt euch auf die dämonischen Deadites im asymmetrischen Multiplayer von Evil Dead: The Game, grindet, flippt und grabt euch durch das farbenfrohe Radlandia in OlliOlliWorld und erlebt die Prohibitionszeit als Gangstermit Mafia: The Definitive Edition. Außerdem wird sich Destiny 2: Jenseits des Lichts als Bonusspiel anschließen.

Alle vier Titel sind für PlayStation Plus Essential, Extra- und Premium-Mitglieder ab Dienstag, dem 7. Februar bis Montag, dem 6. März verfügbar. Der Spielekatalog für PlayStation Plus Extra und Premium für Februar wird schon bald bekanntgegeben.

Sehen wir uns die monatlichen Spiele mal genauer an.

Ash Williams und seine Freunde aus der kultigen EvilDead-Franchise finden sich in einem PvP-Multiplayer- und Koopspiel voller Action wieder. Spielt als vier Überlebende, überkommt eure Angst und macht wichtige Gegenstände aus, um den Riss zwischen den Welten zu schließen. Das Spiel basiert auf den drei originalen Filmen von Evil Dead sowie der TV-Serie Ash vs Evil Dead. Kämpft entweder auf der Seite des Guten oder schlüpft in die Rolle des kandarischen Dämons und macht euch auf die Jagd nach Ash und den anderen, während ihr Deadites, Umgebungsobjekte und mehr beherrscht. Seelen stehen auf dem Speiseplan!

Skatet durch die Geschichte von OlliOlliWorld und entdeckt die rätselhaften Skategötter auf eurer Suche nach dem Gnarvana. Dieses kühne Skateboarding-Actionspiel strotzt nur so vor Charme.Überquert eine entzückende und seltsame Welt, schließt sowohl Missionen als auch Herausforderungen ab und findet neue Freunde auf eurem Weg.Freut euch auf die Zugänglichkeit, Tiefe und Spielerfreiheit des einzigartigen Gameplays von OlliOlliWorld. Das Spiel ist der dritte Eintrag der von Kritikern gefeierten OlliOlli-Reihe vom Indie-Studio Roll7, das bereits mit einem BAFTA und zahlreichen anderen Preisen ausgezeichnet wurde.

Begebt euch mit dieser Erweiterung* des Multiplayer-Action-Shooters auf eine neue Reise durch das unglaubliche Sci-Fi-Fantasy-Universum von Destiny 2. Als Wächter erkundet ihr Europa, meistert die neue Elementarkraft der Stasis und sammelt mächtige exotische Ausrüstungsgegenstände, während ihr den gefallenen Kell der Dunkelheit, Eramis, bekämpft.

Erkundet in dieser Neuauflage des Originals von 2002 eine nachgebaute Stadtlandschaft der 1930er voller Architektur, Autos und Kultur aus der Zwischenkriegszeit … und einer kriminellen Schattenseite. Steiget in den Reihen der Mafia während der Prohibitionszeit des organisierten Verbrechens auf. Nach einem Zusammenstoß mit der Mafia wird der Taxifahrer Tommy Angelo in die tödliche Unterwelt gerissen. Nach anfänglichem Unbehagen, sich mit der Salieri-Familie einzulassen, stellt Tommy bald fest, dass die Belohnungen zu groß sind, um sie zu ignorieren.

PlayStation Plus-Mitglieder haben noch bis Montag, den 6. Februar, um Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 und Axiom Verge 2 ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Wir wollten auch ein Update zur PlayStation Plus-Collection bereitstellen, die PlayStation Plus-Mitgliedern seit 2020 als Vorteil für PS5 angeboten wird. Am 9. Mai wird die PlayStation Plus-Collection nicht mehr angeboten. Wenn ihr die Titel in dieser Sammlung noch nicht eingelöst habt, könnt ihr dies noch bis zum 9. Mai tun, wodurch ihr auch nach diesem Datum auf diese Titel zugreifen könnt, solange ihr PlayStation Plus-Mitglied bleibt.

Wir werden unsere wachsende PlayStation Plus-Bibliothek mit monatlichen Spielen und dem Spielekatalog weiter erweitern, also haltet monatlich nach neuen Titeln zum Einlösen Ausschau.

Wir danken euch allen für eure Unterstützung von PlayStation Plus und hoffen, dass euch das Lineup dieses Monats gefällt.

*Destiny 2 wird benötigt, um Destiny 2: Jenseits des Lichts zu spielen. Destiny 2 ist ohne zusätzliche Kosten im PlayStation Store zum Download verfügbar.