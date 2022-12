PM: Spielekatalog von PlayStation Plus für Dezember: Far Cry 5, Judgment, Mortal Shell und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns, heute den PlayStation Plus-Spielekatalog für Dezember ankündigen zu können. Alle Titel außer WWE 2K22 sind ab dem 20. Dezember erhältlich. Legen wir los!

WWE 2K kehrt mit überarbeiteter Gameplay-Engine und neuer Steuerung zurück. Spiele allein oder gegen Freunde lokal oder online und verkörpere dabei WWE-Superstars und -Legenden, die noch nie realistischer ausgesehen haben. Erlebe dabei nicht nur ein, sondern gleich zwei MyRise-Einzelspielerabenteuer mit einzigartigen Geschichten für männliche und weibliche Charaktere. Schlüpfe in die Rolle des WWE-General Managers und übernimm die Führung über Raw, SmackDown, NXT oder NXT UK. Stelle deinen ultimativen Roster zusammen und tritt dann gegen rivalisierende GMs an, um zur größten Marke im gesamten WWE-Universum aufzusteigen.

WWE 2K22 ist für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder ab dem 3. Januar verfügbar.

Willkommen in Hope County, Montana, dem Land der Freien und Tapferen, aber auch der Heimat des fanatischen Weltuntergangskults „Eden’s Gate“ Stelle dich dem Kultführer Joseph Seed und seinen Geschwistern, den Herolden, um den Widerstand anzuschüren und die unterdrückte Gemeinschaft zu befreien. Entwickle deinen Charakter weiter und befreie Hope County allein oder zu zweit im Koop.

Übernimm die Kontrolle über ikonische Muscle Cars, ATVs, Flugzeuge und zahlreiche andere Fahrzeuge und stürze dich in epische Kämpfe gegen die Kultanhänger.

Kämpfe allein oder mit einem Freund im Zwei-Spieler-Koop in einem völlig verwandelten, lebendigen und postapokalyptischen Hope County, Montana, 17 Jahre nach einer globalen Nuklearkatastrophe. Schließe dich anderen Überlebenden an und stelle dich der gefährlichen neuen Bedrohung, den Highwaymen, und ihren skrupellosen Anführern, den Zwillingen, die versuchen, sich die letzten verbleibenden Ressourcen unter den Nagel zu reißen. Rekrutiere Spezialisten, um deine Basis aufzuwerten und schalte damit brandneue Funktionen wie die Herstellung von Waffen, Ausrüstung und mehr frei. Begib dich anschließend auf Expeditionen zu unvergesslichen Orten überall in den USA.

Stelle dich den Herausforderungen einer innovativen offenen Welt mit atemberaubenden Umgebungen und unvorhersehbaren Begegnungen mit wilden Kreaturen– die „Far Cry“-Serie reist in die Steinzeit zurück. Du spielst Takkar, einen erfahrenen Jäger, der als einziges Mitglied seiner Gruppe überlebt hat. Du hast nur ein Ziel: Überlebe in einer Welt, in der du die Beute bist. Erkunde eine neue, chaotische Zeitperiode voller unvorhersehbarer Ereignisse, gefährlicher Bedrohungen und unglaublicher Geschichten.

Mortal Shell ist ein erbarmungsloses und komplexes Action-Rollenspiel, das deinen Verstand und dein Durchhaltevermögen in einer zerstörten Welt auf die Probe stellt. Während die Überreste der Menschheit verwelken und verrotten, treiben gefährliche Feinde in den Ruinen ihr Unwesen. Sie kennen keine Gnade und wenn du überleben willst, musst du dich auf deine Wahrnehmung, deine Präzision und deine Instinkte verlassen können. Mach dich auf die Suche nach versteckten Heiligtümern voller demütiger Anhänger und finde heraus, was deine wahre Bestimmung ist.

Vom Entwicklerteam der von den Kritikern gefeierten Yakuza-Serie. Schlüpfe in die Rolle von Takayuki Yagami, einem in Ungnade gefallenen Anwalt, der zum Privatdetektiv wird und sich seinen Weg durch das kriminelle Untergrundnetzwerk von Kamurocho bahnt, um eine Reihe von grausamen Morden aufzuklären. Verfolge Verdächtige, spüre Hinweise auf und bring vor Gericht Beweise vor. Nutzen die zwei einzigartigen Kampfstile zu deinem Vorteil, um Gegner in spannenden Kämpfen auszuschalten.

In diesem Rollenspiel steigst du vom Underdog zum Drachen auf. Ichiban Kasuga, ein niederes Mitglied einer niederen Yakuza-Familie in Tokio, kehrt nach 18 Jahren Haft für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, in die Gesellschaft zurück. Finde heraus, was wirklich hinter dem Verrat seiner Familie steckt. Erkunde und kämpfe dich dabei durch eine moderne japanische Stadt. Stelle eine Gruppe aus gesellschaftlichen Außenseitern zusammen und verbringe Zeit mit ihnen, um neue Fähigkeiten und Kombo-Fähigkeiten freizuschalten. Nimm dir eine Auszeit von deiner Hauptquest, um beim Go-Karting, bei Arcade-Spielen oder den 50 Nebengeschichten noch tiefer in die Spielwelt einzutauchen.

Zum Abschluss der epischen Geschichte von Kazuma Kiryu übernimmt der Drache von Dojima die Verantwortung eines Ziehvaters, um seinen jungen Schützling Haruto zu beschützen und das Geheimnis hinter dem grausamen Angriff auf Harutos Mutter aufzudecken. Erkunde Onomichi, Hiroshima und tauche mithilfe einiger ungewöhnlicher Freunde in die gnadenlose kriminelle Unterwelt ab. Überliste die Clans, die hinter Haruto her sind, und finde die Antworten, nach denen du suchst.

Kämpfen dich durch Mordor und finde die Wahrheit über den Geist heraus, der dich in diesem Third-Person-Action-Abenteuer und dem dritten Kapitel der Mittelerde-Saga beherrscht. Gehe den Ursprüngen des Rings der Macht auf den Grund, erschaffe deine Legende und stelle dich schließlich dem ultimativen Bösen, Sauron.

Infiltriert die feindlichen Truppen, stelle eine Armee auf, erobere die Festungen und überwältige Mordor von innen heraus. Das preisgekrönte Nemesis-System erschafft einzigartige persönliche Geschichten bei Feinden und Gefährten. Stelle dich in dieser epischen neuen Geschichte von Mittelerde der vollen Macht von Sauron und seinen Ringgeistern.

Genieße in diesem reizvollen und einzigartigen Rätselspiel eine Reise ganz ohne Text, bei der alle Ideen in Form von Symbolen dargestellt werden und deine Beobachtungsgabe auf die Probe gestellt wird. Ordne öffentliche Schilder neu an und verbinden sie wieder, um die einzelnen Umgebung zu erkunden und im Spiel weiter voranzuschreiten.

Übernimm die Kontrolle über ein böses Genie und setze seine Pläne, die Weltherrschaft an sich zu reißen, in diesem satirischen Spionage-Versteckaufbauspiel um. Wenn es sich so gut anfühlt, böse zu sein, haben die Streitkräfte des Guten keine Chance! Bau dein eigenes Bösewicht-Versteck und konstruiere wunderbar niederträchtige Geräte. Bilde eine Streitmacht aus kriminellen Schergen aus, rekrutiere mächtige Handlanger und verteidige dein Versteck vor den Streitkräften des Guten. Erobere die Welt, indem du deine bösen Pläne verfolgst und ein Weltuntergangsgerät baust!

Ahoi! Das Land Ooo steht unter Wasser und es liegt an Finn und Jake, herauszufinden, was passiert ist. Schließe dich unseren Helden auf hoher See an, suche nach versteckten Hinweisen und befrage zwielichtige Verdächtige. Verbessere deine Helden und setze Gegenstände, Zauber, Tränke sowie einzigartige ultimative Heldenfähigkeiten in rasanten taktischen Kämpfen gegen die Bösewichte ein und löse das Rätsel, um diese vom Wasser überflutete Welt zu retten!

Lege die Omnitrix an und verwandeln dich in Ben 10s unglaubliche Aliens, während du Abenteuer erlebst und dich durch eine actiongeladene 3D-Welt kämpfst, um die Hex-trem teuflischen Pläne des Meistermagiers zu durchkreuzen. Nimm es in spannungsgeladenen Kämpfen mit einigen der tödlichsten Feinde auf, denen Ben je gegenüberstand. Löse spaßige Rätsel, nutze deine Fähigkeiten, um den Stadtbewohnern zu helfen, denen du über den Weg läufst, und sammle Power-ups, um deine Aliens aufzuwerten. Du hast sogar die Möglichkeit, dich jederzeit im Koop-Modus anderen Spielern anzuschließen.

Erkunde und rase durch die prähistorische Welt von Gigantosaurus. In dieser Disney-Dino-Geschichte geht es nicht nur darum, die Welt zu retten, du kannst dich auch auf superlustige Rennen freuen. Dieses Spiel zur animierten Fernsehserie ist teils Plattformer und teils Rennspiel, aber vor allem eines– ein Riesenspaß! Spiele allein oder mit einem Freund, erkunde die Welt und löse Rätsel… nimm dann an einer rasanten Super-Rally zur Ziellinie teil, um in die nächste Zone zu gelangen.

Die Ultimate Edition dieses preisgekrönten Einzelspieler-Rollenspiels der Meister von Obsidian Entertainment bietet eine riesige offene Welt, eine Vielzahl von Charakteren und eine Geschichte, bei der du völlige Entscheidungsfreiheit hast, zusätzlich enthält sie alle wichtigen Updates und Erweiterungen. Der Gott Eothas erwachte aus seinem Schlaf, brach unter deiner Burg hervor, tötete dein Volk und stahl ein Stück deiner Seele. Nur du und deine Gefährten sind dazu in der Lage, die bösen Machenschaften des skrupellosen Gottes aufzudecken, der den Todesfeuer-Archipel verwüstet.

Mit dem wunderschönen, handgezeichneten 2D-Look, den brandneuen Waffen, der Einführung von Fahrzeugen, Gebäuden und der Herstellung sowie der Rückkehr einiger beliebter klassischer Waffen und Gameplay-Funktionen bietet Worms W.M.D. das beste Worms-Erlebnis aller Zeiten. Absolviere die 30 Kampagnen-Level mit steigendem Schwierigkeitsgrad und nutze das riesige Arsenal mit neuen und klassischen Waffen, das dir zur Verfügung steht. Nimm es dann mit bis zu fünf Gegner in irrsinnig witzigen Taktik-Wurmgefechten auf, wobei jedes Team aus bis zu acht Würmern besteht. Spiele lokal oder im Online-Multiplayer mit Ranglistenfunktion.

Es ist an der Zeit, aus den härtesten Gefängnissen der Welt auszubrechen, denn in The Escapists 2 schlüpfst du erneut in die Rolle eines Häftlings. Da die Gefängnisse immer sicherer werden, wirst du auf noch kreativere Ausbruchspläne setzen müssen. Bei deiner Flucht stehen dir unzählige Optionen zur Verfügung. Warum schließt du dich nicht mit bis zu 3 Freunden zur ultimativen Crew zusammen, um deine bisher verrückteste Flucht zu planen? Spiele online oder lokal auf deiner Couch und bereite dich auf spannende Abenteuer vor.

Genieße in dieser verbesserten Version des PSP-Klassikers grandiose Arcade-Rennen mit einem fantastischen Soundtrack. Das Spiel ist vollgepackt mit Rennstrecken, auf denen du deine Konkurrenten (und deine Bestzeiten) schlagen kannst, und bietet zahlreiche Autos zum Freischalten. Diese emulierte Version des PSP-Klassikers wurde durch Hochrendering, eine Rückspulfunktion, eine Schnellspeicherfunktion und benutzerdefinierte Videofilter verbessert.

Dieses Third-Person-Action-Abenteuer von Ninja Theory erzählt eine dramatische Geschichte, in der sich Nariko auf einen Rachefeldzug gegen einen einfallenden König und seine Armee begibt. Doch die Zeit läuft gegen sie, denn das uralte göttliche Schwert, das sie führt, um ihre Mission erfüllen zu können, gewährt ihr nicht nur zahlreiche Angriffsmöglichkeiten, sondern entzieht ihr auch langsam die Lebenskraft. Stelle dich immer größeren Gegnerhorden und meistere Kombos sowie verschiedene Kampfhaltungen, um siegreich hervorzugehen.

Abe kehrt in diesem Nachfolger zum originalen Oddworld zurück. Abe wird aus seinem friedlichen Ruhestand gerissen, als er von einer Vision der Mudokon-Geistführer heimgesucht wird und erfährt, dass das Magog-Kartell Necrum, die heilige Mudokon-Stadt der Toten, ausbeutet, um Knochen zu sammeln und daraus ein extrem süchtig machendes Soulstorm-Gebräu herzustellen. Diese Version wurde durch Hochrendering, eine Rückspulfunktion, eine Schnellspeicherfunktion und benutzerdefinierte Videofilter verbessert.

Genieße rasanten Flipperkugel-Spaß mit fesselndem Gameplay, einfacher Steuerung und Flippertischen, auf denen du deine Highscores verbessern kannst. Jeder Tisch basiert auf einem anderen PlayStation-Franchise wie Uncharted und Hot Shots Golf. Sorge dafür, dass Ball im Spiel bleibt und aktiviere alle Spezialfunktionen des Tisches. Diese Version wurde durch Hochrendering, eine Rückspulfunktion, eine Schnellspeicherfunktion und benutzerdefinierte Videofilter verbessert.