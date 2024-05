Sony: Kurzfristige State of Play für heute Nacht angekündigt

PS5

Sony hat sehr kurzfristig für den heutigen Donnerstag eine neue State of Play angekündigt. Genauso kurz sind auch die Informationen zu dem Inhalt der geplanten Übertragung. So soll es Neuigkeiten zu Playstation 5- und Playstation VR2-Titeln, sowie einen Blick auf Spiele von den Playstation Studios geben, die später in diesem Jahr erscheinen.

Insgesamt sollen dabei 14 Spiele vorgestellt werden, die Laufzeit der Show soll etwas über eine halbe Stunde betragen. Die Übertragung beginnt um 23:59 Uhr MESZ und wird auf YouTube, Twitch und TikTok ausgestrahlt.