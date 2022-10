Final Fantasy 16: Die Geschichte der sterbenden Spielwelt im Trailer

PC PS5

Square Enix hat einen neuen Trailer zum JPRG Final Fantasy 16 veröffentlicht. Der fokussiert sich darauf, euch in die Spielwelt Valisthea einzuführen und die Ausgangslage der Geschichte vorzustellen. Besagte Welt steckt in einer schweren Krise, weil die einst grünen Länder verdorren. Dadurch stehen die fünf Reiche von Valisthea am Rande eines verheerenden Krieges.

Eine wichtige Rolle spielen dabei die sogenannten Domini der Fraktionen, deren Kräfte es ihnen erlauben, die Macht der in der Serie bekannten Esper zu nutzen und dabei auch ihre Gestalt zu verwandeln. Im Clip seht ihr daher reichlich Render-Szenen, aber auch kurze Gameplay-Ausschnitte, in denen Protagonist Clive gegen die Domini kämpft.

Auf dem Playstation Blog meldete zudem Producer Naoki Yoshida, dass die Entwicklung von Final Fantasy 16 auf die Zielgerade einbiege und das Team sich nun vorrangig um Optimierung und Debugging kümmere. Der neueste Teil der berühmten JRPG-Reihe soll im Sommer 2023 erscheinen.