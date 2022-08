PM: PS5-Preis wird aufgrund des globalen Wirtschaftsumfelds, einschließlich hoher Inflationsraten, in ausgewählten Märkten steigen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das globale wirtschaftliche Umfeld ist eine Herausforderung, der viele von euch auf der ganzen Welt zweifellos ausgesetzt sind. Wir sehen hohe globale Inflationsraten sowie ungünstige Währungstrends, die sich auf die Verbraucher auswirken und Druck auf viele Branchen ausüben. Aufgrund dieser schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen hat SIE die schwierige Entscheidung getroffen, den empfohlenen Verkaufspreis (UVP) von PlayStation 5 in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Lateinamerika ( LATAM) sowie Kanada zu erhöhen. In den USA wird es keine Preiserhöhung geben.

Die nachstehenden neuen UVPs gelten ab sofort, sofern nicht anders angegeben.*

Obwohl diese Preiserhöhung angesichts des aktuellen globalen Wirtschaftsumfelds und seiner Auswirkungen auf das Geschäft von SIE eine Notwendigkeit ist, bleibt unsere oberste Priorität die Verbesserung der PS5-Versorgungssituation, damit möglichst viele Spieler alles erleben können, was PS5 bietet und was noch kommen wird.

Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung.

*Ausgewählte Märkte in EMEA, APAC und LATAM, die oben nicht aufgeführt sind, können ebenfalls Preiserhöhungen erhalten. Bitte erkundigt euch bei eurem Händler vor Ort.