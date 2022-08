PM: Wir stellen vor: den DualSense Edge Wireless-Controller, ein extrem anpassbarer Controller für PlayStation 5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen wir uns sehr, heute den DualSense Edge Wireless-Controller für PlayStation 5 vorstellen zu können: ein leistungsstarker Controller von Sony Interactive Entertainment, der mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor bietet. Das Design des DualSense Edge Wireless-Controllers soll euch einen Vorteil beim Spielen verschaffen. Ihr erhaltet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Bedienelemente zu erstellen, und könnt so euer Spielerlebnis ganz auf euren Spielstil zuschneiden.

Der DualSense Edge Wireless-Controller verfügt über eine Reihe hardware- und softwarebasierter Anpassungsoptionen, mit denen ihr eure Benutzererfahrung mit dem Controller vollständig personalisieren könnt: Dazu gehören:

Neben den mitgelieferten Stickkappen und Rücktasten-Sets beinhaltet der DualSense Edge Wireless-Controller ein geflochtenes USB-C-Kabel, das über ein Steckergehäuse in den Controller einrastet. So ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass es in einem entscheidenden Moment herausrutscht. Die enthaltene Schutztasche, die dafür sorgt, dass euer DualSense Edge Wireless-Controller und seine Komponenten zusammen an einem Ort aufbewahrt werden können, ermöglicht ein Aufladen des Controllers über eine USB-Verbindung, während er sich in der Tasche befindet.

Daisuke Kurihara, Art Director, der den Entwicklungsprozess des Controllers leitete, gibt einige Einblicke in die Entstehung:

“Die Möglichkeit, den DualSense Edge Wireless-Controller zu entwickeln, war für unser Team die Erfüllung eines Traums. Wir wollten auf dem Erbe der legendären PlayStation-Controller aufbauen und einen Controller schaffen, der es Spielern ermöglicht, mit Elementen basierend auf ihrem eigenen, einzigartigen Spielstil zu experimentieren und sie zu personalisieren – ganz gleich, ob sie professionelle Gamer sind oder einfach gerne weitere Optionen zur individuellen Anpassung des Spielerlebnisses haben würden. Der DualSense Edge Wireless-Controller verfügt über eine Reihe durchdachter Designakzente, von denen wir hoffen, dass sie den Spielern gefallen werden, darunter ein unverwechselbares, vom DualSense Controller inspiriertes Schwarz-Weiß-Farbschema und ein einzigartiges Muster aus PlayStation-Formen auf dem Touchpad und den Triggeroberflächen.

Wir sind den vielen Gamern, professionellen eSports-Spielern und Entwicklern dankbar, die mit ihrem Feedback zum Design des Controllers beigetragen haben.”

Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Details zum DualSense Edge Wireless-Controller mitzuteilen, einschließlich des Zeitpunkts seiner Veröffentlichung, und können es kaum erwarten zu erleben, wie die PS5-Community das volle Potenzial der Anpassungsoptionen des Controllers nutzen wird.