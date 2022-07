PC Gaming Show 2022: Eine Auswahl neuer PC-Spiele-Trailer

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

System Shock ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Vor genau einem Monat fand im Rahmen des Summer Game Fest 2022 die PC-Gaming Show statt. Ein Event-Livestream des Spielemagazins PC-Gamer, das sich voll und ganz den Spielen für PC sowie passender Hard- und Software verschrieben hat. Für alle unter euch, die nicht die Möglichkeit hatten, der Live-Show am 12. Juni beizuwohnen oder all jene, die einfach keine Lust haben, sich eine zweieinhalb Stunden lange Übertragung am Stück anzutun, haben wir in dieser News nachträglich eine Auswahl der wichtigsten und interessantesten Trailer samt kurzer Beschreibung der Titel zusammengefasst. Da es sich um eine lose Aufstellung handelt, erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auch sind die Trailer weder alphabetisch noch nach Relevanz geordnet. Folgende 20 Titel haben wir für euch ausgesucht:



Soulstice von Reply Game Studios --> Release Date Cinematic Trailer

Ein Action-RPG in einem Dark-Fantasy-Setting, das optisch an japanische Rollenspiele und vom komplexen Kampfsystem her an Soulsborne-Titel erinnert. Als zwei seelisch untrennbar verbundene Schwestern müsst ihr euch bösen Kreaturen und Bossen von jenseits des "Schleiers" stellen und die rettende Himmelsträne erreichen. Soulstice soll am 20. September für PC, PS5 und XSX erscheinen.



Ein isometrisches Strategiespiel im Stil von Rainbow Six - Siege, nur mit Rundentaktik-Kämpfen, einer Rückspulfunktion und dass eure Squad aus Zauberern und Magiern besteht, die sich mit vollautomatischen Waffen genauso gut auskennen wie mit Magie. Tactical Breach Wizards soll noch 2022 für PC erscheinen.



The Invincible von Starward Industries --> Gameplay Trailer

Ein Sci-Fi-Actionadventure aus der Ego-Perspektive, das auf den Roman The Invincible (Der Unbesiegbare) von Stanislaw Lem aus dem Jahr 1964 basiert. Darin seid ihr als Astrobiologin Yasna auf fremden Planeten unterwegs und müsst mysteriöse Begebenheiten aufklären und Geheimnisse lüften. Laut Entwickler wird eine wendungsreiche und spannende Story in einem Atom-Punk Universum erzählt. The Invincible soll 2023 für PC, PS5 und XSX erscheinen.



Eine Wirtschaftssimulation beziehungsweise Alchemie Simulator in 2D, das optisch an mittelalterliche Illustrationen erinnert. Darin könnt ihr als Alchemist eurem Klientel individuell angepasste und sehr unterschiedliche Tränke, Salben und Tinkturen anfertigen und verkaufen. Dabei spielt die Wirkung, der Preis und der damit einhergehende Ruf eures Geschäfts eine Rolle. Potion Craft wird im Herbst 2022 den Early Access verlassen.



Nitro Kid von Wildboy Studios --> Enthüllungs-Trailer

Ein isometrisches Rundentaktik-Spiel mit Kartendeck-Mechanik, das in seiner Pixeloptik und der überschaubaren Grid-Arenen an Into the Breach erinnert. Ihr seid aber als Kung-Fu Kämpfer in einer alternativen Version der 1980er Jahre auf den zahllosen Etagen einer MegaCorp unterwegs und müsst euch immer stärkeren Gegnern stellen und nebenbei ein grausames Geheimnis lüften, das mit Menschenversuchen an Kindern zum Zwecke der Energiegewinnung zu tun hat. Nitro Kid soll noch 2022 für PC erscheinen. Auf Steam könnt ihr eine Demo herunterladen.



Mahokenshi von Game Source Studio --> Gameplay Trailer

Ein Globalstrategie-Titel im Stil von Heroes of M&M in einem asiatisch angehauchten Fantasyszenario mit Deckbuilding-Mechanik. Als eines von vier Häusern wacht ihr über das Gleichgewicht der Mächte und müsst gegen Dämonen und andere Monster in taktischen Kämpfen antreten. Mahokenshi soll 2023 für PC erscheinen.



Ein Survival- und Aufbauspiel in einem bunten Post-Apokalypse-Setting samt Crafting und Basenbau. Ihr müsst als Überlebender aus dem Kryoschlaf die Hinterlassenschaften der Zivilisation in Form von Gebäuden, Ressourcen und Technologien nutzen um zu überleben. I am Future soll noch 2022 für PC erscheinen.



Ein Grand-Strategy-Titel im Stil von Crusader Kings 3 und Game of Thrones, aber weniger umfangreich. Ich kümmert euch um die Geschicke eurer Dynastie, sorgt für einen florierenden Stammbaum und verteidigt eure Heimat mit Diplomatie, Intrigen und kriegerischen Handlungen. Im Dezember letzten Jahres hat Jörg Langer eine kurze Einschätzung des Titels in Form einer News verfasst. Great Houses of Calderia soll bereits im Herbst 2022 für PC erscheinen.



Falling Frontier von Stutter Fox Studios --> Ankündigungs-Trailer

Ein 3D-Echtzeit-Strategie-Titel (RTS) in einem prozedural generierten Sci-Fi Setting. Ihr werdet in den großen stellaren Krieg zwischen dem Mond Titan und dem Planeten Mars gezogen. Eurem Kommando sollen zahlreiche und sehr unterschiedliche Einheiten unterstehen, die ihr in einer umfangreichen Kampagne zum Sieg führen könnt. Falling Frontier soll 2022 für PC erscheinen.



Immortality von Sam Barlow --> Enthüllungs-Trailer

Ein neuer interaktiver Spielfim und Detektivspiel beziehungsweise narratives FMV von Sam Barlow, der euch unter anderem von Her Story bekannt sein dürfte. Diesmal geht es in diesem Mystery-Thriller um Marissa Marcel und was mit ihr geschehen ist. Dazu müsst ihr drei verloren geglaubte Filme analysieren und unterschiedliche Locations untersuchen und Beweise ermitteln. Immortality soll bereits am 26. Juli für PC auf Steam, GOG und im Microsoft GamePass erscheinen. Am 30. August dann für MacOS und XSX.



Nivalis von Ion Lands --> Gameplay Trailer

Eine Wirtschafts- und Lebenssimulation des deutschen Entwicklers Ion Lands, die ihr spektakuläres Cyberpunk-Universum, dessen grafische Pracht und erzählerische Größe sie bereits in Cloudpunk eindrücklich unter Beweis gestellt haben, nun noch komplexer und grafisch sowie spielerisch detailreicher in Nivalis präsentieren. Ihr könnt in der Open World der Megametropole Restaurants und Nachtclubs managen, Apartments kaufen und dekorieren, Quests erfüllen und angeln gehen, mit den Bewohnern interagieren und die große Liebe finden. Nivalis soll 2022 für PC erscheinen.



Demonschool von Necrosoft Games --> Ankündigungs-Trailer

Ein Taktik-RPG im Pixellook mit vielen Dialogen im Stil japanischer Rollenspiele (JRPGs) und kniffliger Rundentaktikkämpfe. Die Entwickler geben als Inspiration und Designgrundlage die Persona-Reihe und Into the Breach an. Ihr kämpft als Studenten gegen Dämonen, die aus ihrer 3D-Welt in die 2D-Welt der Menschen eindringen. Das Setting orientiert sich an italienischen Horrorfilmen der 60er und 70er Jahre. Demonschool soll 2023 für PC, PS5, PS4, XOne und XSX erscheinen.



Scorn von Ebb Software --> Gameplay Trailer

Ein 3D-Actionadventure aus der Egoperspektive, das sich optisch stark an der Bildsprache von HR Giger orientiert. Der Horrortitel, der auf 2022 verschoben wurde, kommt ohne Dialoge aus und setzt auf environmental Storytelling. Scorn soll am 21. Oktober 2022 für PC und XSX erscheinen.



Agent 64 - Spies Never Die von Replicant D6 --> Enthüllungs-Trailer

Ein Retro-Egoshooter im Agentenmillieu im Stil und Look von GoldenEye 007. Das Spiel soll die Atmosphäre diverser 90er-FPS einfangen und anhand eines Leveleditors soll es dem Spieler ermöglicht werden, eigene Level und Szenarien zu entwerfen. Agent 64 - Spies Never Die soll 2022 für PC erscheinen.



Ein 3D-Actionadventure, das den Nachfolger zu Deliver us the Moon darstellt. Als Astronautin sollt ihr hochentwickelte Tech zur Erde zurückbringen, was sich im Laufe der Story alles andere als einfach gestaltet. Deliver us Mars soll am 27. September 2022 für PC, PS5, PS4, XOne und XSX erscheinen.



Ein Aufbauspiel in einem an Nepal oder Tibet erinnernden Himalaya-Szenario, wo ihr eure Siedlungen gegen alle Widrigkeiten wie beispielsweise Lawinen auf steile Berghänge, Klippen und Bergspitzen errichten könnt. Laysara - Summit Kingdom soll im 1. Quartal 2023 für PC erscheinen.



Das Fantasy-Survival-RPG mit kooperativem Multiplayer, das Ende Mai 2020 auf fig.co erfolgreich per Crowdfunding finanziert wurde, soll nun im Herbst dieses Jahres für PC erscheinen.



Farthest Frontier von Crate Entertainment --> Artwork Trailer

Ein Aufbau- und Strategie-Titel in einem Mittelalter-Setting, das von einem strengen Feudalsystem, hohen Steuern und knappen Ressourcen sowie der Hoffnung auf ein freies Leben in fremden Landen geprägt ist. Farthest Frontier soll 2022 für PC erscheinen.



Synergy von Leikir Studio --> Gameplay Trailer

Ein Aufbauspiel in einem hübschen handgezeichneten Fantasy/Sci-Fi-Szenario, das optisch an die Comics von Moebius oder dem Grafikstil von Sable erinnert. Ihr müsst eure Siedlungen im Einklang mit der Natur bauen, die knappen Ressourcen clever verwalten und die großen Geheimnisse entdecken, die der Planet bereithält. Synergy soll 2023 für PC erscheinen.



Zum Schluss haben wir einen neuen Trailer zum Remake von System Shock aus dem Jahr 1994 für euch. Das fast schon totgeglaubte Sci-Fi-Action-RPG wird laut Entwickler in völlig neuem Glanz erstrahlen und laut aktuellen Angaben tatsächlich noch dieses Jahr für PC, Linux, MacOS sowie PS4 und XOne erscheinen. Den Trailer haben wir zusätzlich am Ende dieser News für euch eingebunden.