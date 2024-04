System Shock wurde mit Patch 1.2 erweitert

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

System Shock, das Remake der Nightdive Studios von 2023, bekommt durch einen Patch umfangreiche Änderungen. In Version 1.2 des Spiels könnt ihr nun auch eine Hackerin als Spielfigur wählen. Es wurde auch der Endabschnitt erweitert und es gibt nun Cloudsync für die Speicherstände. Zu diesen in der Ankündigung als Hauptneuerungen beworbenen Änderungen kommen noch einige mehr, darunter eine verbesserte Controllersteuerung, automatische Speichercheckpoints für den leichten Schwierigkeitsgrad, Verbesserungen der Performance – die insbesondere für das Steam Deck ausgelegt seien – und Anpassungen am Gegnerverhalten sowie eine umfangreiche Liste an Detailverbesserungen.

Der Patch sollte für euch seit dem 11. April bereits verfügbar gewesen sein. Die für den 21. Mai angekündigte Konsolenversion des Spiels, für Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X|S, soll direkt mit einer Spielversion auf dem aktuellen Patchstand ausgeliefert werden.

Das Remake war auf GamersGlobal nicht getestet worden, wurde aber nach einem initialen negativen Messeeindruck in einer Stunde der Kritiker von Kritikerhälfte Jörg Langer positiver gesehen, der Spiele-Check von LRod kam zu einem klar positiven Fazit.