GC22: System Shock Remastered angespielt: performante Cartoon-Travestie

System Shock, entwickelt von BluSky, später als Looking Glass bekannt, und von Origin Systems vertrieben, war der Hammer: Es kombinierte 1994 die noch junge 3D-Technik eines Ultima Underworld mit einem Shooter und RPG-System und bot nicht zuletzt eine gelungene Story: Ein Hacker wird statt ins Gefängnis auf die Orbitalstation Citadel geschickt, um dort zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist. Denn die Besatzung ist tot, und die Stations-KI SHODAN, die sich anfänglich noch die Mühe macht, als hilfreich zu erscheinen, entpuppt sich nach etwa ein bis zwei Spielstunden als das eigentliche Problem.

Apropos Problem: Ich weiß nicht, ob es nicht an mir liegt, dass meine Messe-Eindrücke Richtung Wochenende immer unbarmherziger werden, oder ob ich mich bei der Jagged Alliance 3-Preview in Sachen Vorab-Lob verausgabt habe – aber nach Homeworld muss ich gleich noch den nächsten Quasi-Verriss liefern. Also: Ich spielte bei den (wirklich netten!) Menschen von Nightdive Studios erneut den Anfang von System Shock Remastered. Erneut deswegen, weil es derselbe Content war wie in der etliche Jahre alte Demo. Aber, und das ist eine ebenso erwartbare wie beruhigende Erkenntnis: Deren starken Performance-Probleme gehören der Vergangenheit an, die Messeversion lief absolut flüssig und performant – und sah, zumindest technisch, gut aus. Man muss eine eher poppige Farbgestaltung mögen (bei aller Düsternis in den entsprechenden Abschnitten), aber das ist schon ansehnlich..

Genau bei der Grafik jedoch liegt der Knackpunkt für mich: Ich kann einerseits loben, wie Nightdive die Raumstation Citadel, die von der wahnsinnigen KI Shodan dazu verwendet werden soll, die Menschheit zu vernichten, im Remake darstellt (ja, Remake). Der damalige Look ist sehr gekonnt gleichzeitig erhalten und in die Neuzeit transferiert worden, mit leuchtenden Instrumenten-Panels, volumetrischem Nebel, gekonnten Licht- und Schatteneffekten. Auch die Abteilung Sound fand ich gelungen, egal ob es die ersten Shodan-Äußerungen sind oder das Gekeuche der Standard-Zombies. Aaaaaber: Mit just dem Aussehen dieser Zombies (Fachterminus „the Many“) sowie überhaupt aller Gegner, die ich sah, also auch der Wartungsroboter, habe ich enorme Probleme. Diese wirken auf mich, als hätte man den – unbestreitbar hässlichen, pixelklumpigen, aber zumindest ernstgemeinten und in meiner damaligen Phantasie bedrohlichen – Gegnersprites von 1994 nun irgendwie Latex-Faschingsmasken übergestülpt. Die Feinde machen mich optisch wirklich gar nicht an.

Die große Frage für mich ist nun: Wird mein Gehirn, einfach weil System Shock an sich immer noch ein tolles Spiel mit einer pulstreibenden Spannungskurve ist, nach einer Stunde kapitulieren und diese (auch ein wenig nach Knet-Miniaturen aussehenden) Stimmungskiller wieder als die furchtbaren Gestalten wahrnehmen, die sie in der Story ja sind, also neu zum Leben erweckte, oft stark cybernetisch augmentierte tote Besatzungsmitglieder, die als Teil einer Schwarmintelligenz herumwanken? Trotz der kleinen textlichen Gemeinheiten hier hoffe ich sehr darauf, denn als ich vor vier oder fünf Jahren versuchte, System Shock 1 noch mal zu spielen , war ich doch arg enttäuscht von Technik und vor allem Interface.

Letzteres fühlt sich im Remake gut an. Klar, aus dem komplexen 3D-RPG mit allerlei Inventar- und Ausrüstungs- und Software-Slots ist nicht plötzlich ein One-Click-Adventure geworden. Aber die Nightdive-Version bedient sich doch viel flüssiger, als ich es in Erinnerung habe. Es hilft auch, dass man nun erkennen kann, was da auf Regalen oder in Schränken oder in Kisten an Loot wartet, statt rätseln zu müssen: Granate? Software-Modul? Medpack? Die Rücksetzpunkte mittels „Biokapseln“ sind eine nicht unbedingt nötige (Speichern/Laden geht ja auch), aber in die Spielwelt passende Neuerung. Und Nightdive hat nichts in Sachen „Körperhaltungen“ und sonstigen Details weggekürzt.

Also ich hoffe, mein Gehirn lässt sich überlisten – und vergisst gleichzeitig vor dem Spielen noch diverse Handlungsdetails. Denn das ist meine zweite Sorge: Dass gewisse Aha-Effekte, an die ich mich bis heute zurückerinnere – etwa einen gewissen Hinterhalt auf einem der unteren Decks –, einfach nie wieder so schön sein können wie beim ersten Mal. Ach so, noch zur Frage nach dem Release-Termin: „When it’s done“, so Business Development Director Larry Kuperman. Aber ich hatte auf der Gamescom das Gefühl, dass sie schon sehr weit sind mit dem Spiel.