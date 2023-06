Spiele-Check von LRod

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Trotz Lastenaufzug (als levelübergreifendes Zusatzstauraum) quillt euer Inventar regelmäßig über und erfordert das bewusste Anlegen von Waffenlagern.

Der Cyberspace wurde optisch besonders stark verbessert und sorgt für Abwechslung, ist aber weiterhin nicht der stärkste Teil des Spiels.

Derselbe Raum im Remake auf Basis der Unreal Engine 4.

Fazit

Action-Rollenspiel

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

39,99 Euro für PC (Konsolen-Fassungen sollen folgen)

In einem Satz: Gekonnt modernisierter Klassiker, der trotz einiger nicht mehr zeitgemäßer Deisgnentscheidungen mit seiner dichten Atmosphäre und der bedrohlichen KI-Antagonistin in neuem Gewand wieder überzeugen kann.

Mithatte Looking Glass das Rollenspiel-Genre revolutioniert, doch nach zwei Teilen in kurzer Folge im Fantasyszenario tauschte das Team für den nächsten StreichSchwerter und Zauber gegen Schusswaffen und Implantate und verlegte die Handlung auf die Citadel-Raumstation. Fast 30 Jahre später haben nun die Nightdive Studios ein Remake dieses Klassikers veröffentlicht.Ihr übernehmt darin die Rolle eines Hackers, der im Auftrag des Stationsleiters Edward Diego die Ethik-Beschränkungen der Stations-KI Shodan entfernt hat und dafür mit modernsten Hacking-Implantaten belohnt wurde. Nach einem längeren Heilungsschlaf erwacht ihr jedoch auf einer von Mutanten und Robotern verwüsteten Station, auf der die menschliche Besatzung fast ausnahmslos umgebracht oder zu Cyborgs umgebaut wurde.Shodan ist trotz ihrer virtuellen Natur der Star des Spiels. Die Story wird vor allem über aufgezeichnete Audionachrichten erzählt, in denen die Crew – je nach Aufnahmezeitpunkt – über seltsames Verhalten von Shodan klagt oder schon im verzweifelten Kampf ums Überleben steckt. Ergänzt werden diese durch Funksprüche, die Shodan euch beim Betreten wichtiger Räume sendet und die dank der wild schwankenden Modulation und der sich dabei überlagernden Stimme herrlich bedrohlich wirken und ein Gefühl der ständigen Überwachung erzeugen. Dies gilt auch für das restliche Sounddesign, denn oft hört ihr die Gegner, bevor ihr sie seht, was für einen dezenten Gruselfaktor sorgt.Euren Kampf ums Überleben und, wie ihr schnell feststellen werdet, um die Rettung der Menschheit führt ihr im Stile eines Ego-Shooters, angereichert um viele Rollenspielelemente. So müssen die vielfältigen Waffen in eurem schnell überlaufenden Inventar Platz finden, können mit Mod-Bausätzen aufgewertet werden und oft zwei verschiedene Munitionstypen verschießen. Zusätzlich könnt ihr Granaten und verschiedene Stims anwenden.Auf Charakterwerte wurde verzichtet. Dafür könnt ihr Implantate in mehreren Stufen finden, darunter einen Schild und einen Scanner, der Informationen zu den Gegnern anzeigt. Gespeist werden diese aus eurem Energievorrat, der auch den wertvollen (da als einzige Schusswaffe keine Munition verbrauchenden) Blaster speisen kann. Aufladen könnt ihr die Energie an Ladestationen, die ihr auf fast jeder Ebene findet, oder mit Batterien aus eurem Inventar.Neben den Energiestationen findet ihr im Remake auch ausübernommene Recyclingstationen, in denen ihr unnütze Alltagsgegenstände in Credits verwandeln könnt, mit denen ihr vor allem besagte Waffenmods und Heilungsstims kaufen könnt. Alltagsgegenstände gibt es jedoch in Hülle und Fülle, während euer Inventarplatz mehr als knapp ist. Zwar lassen sich diese Gegenstände „vaporisieren“ und damit zu einer Zwischenwährung verkleinern, aber das geht erst im Inventar, erfordert jeweils zwei weitere Mausklicks und ist nicht gut gelöst.Doch zurück zur Action. Diese verläuft im Vergleich zu reinen Shootern gemächlich, aber zumeist spannend, denn viele Gegner können einiges Einstecken und immer wieder lockt euch Shodan in Hinterhalte. Hinzu kommt ein regelmäßiger Respawn, der sich durch das Zerstören aller Kameras einer Ebene unterbinden lässt. Solltet ihr doch einmal sterben, werdet ihr meistens zur letzten aktivierten Wiederbelebungseinrichtung zurückgesetzt, was ein Durchsterben durch viele schwierigere Abschnitte erlaubt.Gelegentlich kämpft ihr auch im Cyberspace, einem 3D-Raum, in dem ihr frei schwebend abstrakte Computergegner bekämpft. Dieser war schon im Original eher eine Schwäche des Spiels und ist trotz der Modernisierung immer noch sperrig. Zum Glück könnt ihr die Schwierigkeit für diesen, ebenso wie für die Kämpfe und für die schlecht erklärten Logikpuzzles getrennt einstellen, wenn auch nur zu Beginn einer neuen Partie. Auch einstellbar ist der Schwierigkeitsgrad des Gameplays selbst, wobei die dritte Stufe es ernst meint mit Permadeath auf Ebenen, auf denen die Wiederbelebungsstation noch nicht freigeschaltet ist, sowie einem knappem Zeitlimit für den Abschluss des Spiel. Diese Einstellung ist also besser für einen zweiten Durchgang geeignet.Technisch ist das Remake auf Basis der Unreal Engine 4 mit seinen schönen Lichteffekten gelungen, auch wenn sich manch einer an den auf kurze Distanz absichtlich grobpixeligen Texturen stören mag und es noch Probleme mit der Physik besiegter Gegner gibt. Alle Sprachaufnahmen wurden neu aufgenommen, wobei die Qualität davon profitiert. Auch den Wegfall der alten Musik, die mit Ausnahme der Kämpfe durch Ambientklänge ersetzt wurde, könnten alte Fans bedauern. Wohl unbestritten besser ist die neue Steuerung, die mit Maus und Tastatur aber besser funktioniert als mit Gamepad.Story, Leveldesign, Gegner- und Waffentypen sind weitgehend identisch geblieben, mit kleinen Ausnahmen wie der entfallenen Rückwärtssicht-Mod. Gewöhnen muss man sich als moderner Spieler an das Fehlen von Questlog und Zielmarkern auf der Karte. Alle Informationen erhaltet ihr aus besagten Audiologs, in denen die Crew darüber spricht, wie sie Shodan aufhalten will, und durch Zahlencodes oder Hinweise auf Wänden oder Monitoren. Übersetzt wurden allerdings nur die Texte und Untertitel, die Sprachaufnahmen sind englisch.System Shock gehört mit seiner dichten Atmosphäre und vor allem dank Shodan, die sehr weit oben in meiner Liste der einprägsamsten Antagonisten steht, zu meinen Lieblingsspielen aus dieser Ära. Allerdings ist gerade der erste Teil mit seiner klobigen Steuerung schlecht gealtert. Umso erfreulicher ist es, dass die Nightdive Studios ein vorbildliches Remake geschaffen haben, das Grafik und Zugänglichkeit in die Gegenwart holt, aber den Kern des Spiels erhält.Das Fehlen einiger Komfortfunktionen mag neue Spieler irritieren und kann für Frust sorgen. Aber wer Interesse an einer insgesamt sehr gut modernisierten Fassung eines Spiels hat, das Titel wieundinspiriert hat und im neuen Look auch heute wieder faszinieren kann, sollte zugreifen. Aus einem kurzen Anspielen ist bei mir jedenfalls schnell wieder eine zweistellige Stundenzahl geworden.