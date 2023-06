GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 24/2023 und Ausblick auf KW 25/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 23: Rückblick von Montag, 12. Juni, bis Sonntag, 17. Juni 2023

Spiele-Checks

Dark Quest 3 (zum Spiele-Check)

Die prallgefüllte User-Inhalte-Woche startete LRod mit seinem Check zu Dark Quest 3. Seine Nachbetrachtung des vor etwa einem Jahr unter dem Namen Dark Quest - Board Game in den Early Access gestarteten Rundentaktik-Titels fasste er so zusammen: "Unterhaltsame Rundentaktik für Hero-Quest- und Abenteuerbuch-Fans"



In seinem Check zum 3D-Adventure Dordogne geriet TheLastToKnow aufgrund der schönen Geschichte, der hübschen Optik und der Frankreich-Urlaub-Stimmung des Spiels leicht ins Schwärmen: "Generationsübergreifende Geschichte in wunderschönen Wasserfarben"



Strategie-Fans durften sich wieder einmal über einen Check von Genre-Experte Vampiro freuen. Sein Fazit zum DLC Voice of the People des Globalstrategie-Titels Victoria 3 lautete: "Tolle Patches und ein atmosphärisches Immersion-Pack, vor allem für Frankophile."



Den vierten Spiele-Check steuerte wieder LRod bei. Diesmal nahm er sich die Neuauflage von System Shock vor die Brust und war offenbar recht zufrieden: "Gekonnt modernisierter Klassiker, der trotz einiger nicht mehr zeitgemäßer Designentscheidungen mit seiner dichten Atmosphäre und der bedrohlichen KI-Antagonistin in neuem Gewand wieder überzeugen kann."

User-Artikel

Puzzle Bobble Everybubble (zum User-Artikel)

Die Puzzle Bobble-Reihe, auch bekannt unter dem Namen Bust-A-Move , begeistert seine Fans schon seit ungefähr 30 Jahren. Nischenliebhaber hat sich die Mühe gemacht und sich für euch den neuesten Teil der Reihe angesehen und warnt aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads: "Nicht schlecht - nur nicht für jeden".



In seinem ersten User-Artikel (Glückwunsch!) erzählte euch Nilfraß von seinen Erlebnissen mit seiner ersten Warhammer 40.000-Tabletop-Runde, die er im Rahmen der Langen Nacht der Computerspiele (LNC) in Leipzig gegen RoT ausgetragen hatte. Konnten sich seine Chaostruppen gegen die Ultramarines durchsetzen?!

Vermischtes

Wochenend-Lesetipps 06/2023: Bravo! Da capo!

In dieser Ausgabe der seit Jahren etablierten Reihe "Wochenend-Lesetipps" hat sich Jürgen besonders viel Mühe gegeben, die teils von Usern eingereichten Lesetipps liebevoll zusammenzustellen. Wir sind uns wohl alle einig, dass ihm das wieder einmal hervorragend gelungen ist. Am Ende der Lesetipps findet ihr wie immer einen Hinweis auf die diesmaligen Tippgeber (sogar mit prominenten Namen) und die Erklärung, wie ihr selbst zum Tippgeber werden könnt.



Ausnahmsweise darf auch die Sonntagsfrage in den User-Inhalten auftauchen, denn Jörg Langer s derzeit beliebtester festangestellter GG-Redakteur Hagen Gehritz wollte von euch wissen, ob "User-Checks" zu "Kurz-Tests mit Wertung" werden sollten. Derzeit ist der Großteil der abgegebenen Stimmen dafür. Wie immer ist hier besonders die Diskussion zur Frage interessant, also schaut doch einfach einmal selbst hinein.



In dieser Woche fand ein ultrageheimes und megawichtiges Skype-Meeting zum oben genannten Thema statt. Das Ergebnis ist nicht ganz so geheim, da RoT seine Zusammenfassung ins Forum gepostet hat...

Ausblick auf KW 24

Ich sehe Spiele-Checks... ja, da sind sie ganz deutlich... ein Strategie-Spiel-Check kommt von Vampiro... jetzt wird es undeutlicher... ein Horror-Adventure von SupArai ? Jetzt verschwimmt alles....



? Jetzt verschwimmt alles.... Legen wir also die Spiele-Check-Kristallkugel zur Seite und befragen das User-Artikel-Orakel. Relativ sicher scheint diesmal Corlagon mit seinem Block-Puzzle-Spiel-User-Artikel zu sein, aber auch thoohl und Audhumbla scheinen mit ihren User-Artikeln gute Veröffentlichungs-Chancen zu besitzen.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

