Frozen Flame: Action-RPG erfolgreich finanziert // Early Access ab Herbst

Noch vor dem endgültigen Ablaufen des Crowdfundings auf fig.co, bei dem bisher statt der geplanten 50.000 ganze 117.000 US-Dollar zusammenkamen, hat Dreamside Interactive die weiteren Pläne für das Action-Rollenspieloffengelegt. Bereits im Juni soll die erste Closed Beta beginnen und der Early Access auf Steam im Herbst 2020 folgen. Konsolen-Besitzer müssen etwas länger warten. Das Spiel setzt neben Survival-Aspekten vor allem auf einen kooperativen Multiplayer-Part, lässt sich aber auch alleine spielen. Dazu sollt ihr die freie Wahl haben, ob ihr auf die offiziellen Server mit bis zu 50 Spielern zugreift oder lieber einen privaten Server bevorzugt, auf dem benutzerdefinierte Einstellungen möglich sind.

In Frozen Flame streift ihr in Third-Person-Perspektive durch eine sich ständig verändernde, offene Welt, widmet euch dem Crafting, Jagen oder Kochen und erledigt Quests, die euch in Dungeons voller Monster und Gebiete mit Bossgegnern führen. Außerdem könnt ihr euch verschiedenen Orden anschließen, die sich auf eigene Ziele spezialisieren, etwa die Suche nach alten Artefakten oder PvP. Nach dem Release soll Frozen Flame weitere Spielmodi und Welten als Inhalts-Updates spendiert bekommen.