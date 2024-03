System Shock: Konsolenversionen des Remakes erscheinen am 21. Mai

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Am 30. Mai letzten Jahres ist das lang erwartete und sich mindestens genauso lang in Entwicklung befundene Immersive-Sim-Action-RPG System Shock in der neu entwickelten Remake-Fassung von Night Dive Studios für PC erschienen. Knapp ein Jahr später, wie bereits beim PC-Release angekündigt, erscheinen am 21. Mai 2024 die Konsolenversionen des modernisierten Klassikers.

Bedient werden neben Last-Gen Konsolen wie der PlayStation 4 und der Xbox One natürlich auch die PS5 sowie die Xbox Series X|S. Damit wird der erste Teil der System Shock Trilogie erstmals auch für Konsolen verfügbar. Teil 2 und 3 erhielten bereits im Original entsprechende Umsetzungen, was dem Erstling von 1994 bislang nicht vergönnt war. Den Launch-Termin-Trailer mit knapp anderthalb Minuten Länge könnt ihr euch gleich im Anschluß unten eingebunden anschauen.