Scorn: Giger-Adventure auf 2022 verschoben // Frust über Kommunikation

Seit 2014 arbeitet das serbische Studio Ebb Software an dem von HR Gigers Werken inspirierten Ego-Adventure Scorn. Nach einer gescheiterten Kickstarterkamapgne in jenem Jahr gelang 2017 in einem zweiten Anlauf das Crowdfunding. Nachdem sich das Projekt mehrfach verzögerte, wurde ein Release für PC und Xbox Series X für dieses Jahr in Aussicht gestellt, nun wurde der Titel auf das Jahr 2022 verschoben. Das wurde über das erste Kickstarter-Update zum Spiel in diesem Jahr bekannt gegeben. Laut der Ankündigung sollte die Verschiebung bereits im Oktober bekannt gegeben werden, doch laut Ebb Software wurde die Bekanntgabe durch Umstände verschoben, die nicht in der Hand des Teams liegen. Eine "offizielle" Ankündigung der Verschiebung soll am 10. Dezember erfolgen.

Überraschend an der Ankündigung auf Kickstarter war der aggressive Ton, mit dem das Studio sein Vorgehen verteidigte. Unter anderem enthält es einen Absatz zum Thema, dass das letzte Update des Entwicklers im Oktober 2020 erschien:

Einige Leute mögen es gar nicht, dass wir lange still bleiben. Das ist nicht ohne Grund so. [...] Egal, wie viele Updates wir machen, das Spiel wird dadurch nicht besser oder wird schneller fertig. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein weiterer Punkt auf einer ohnehin schon enormen Liste mit Aufgaben.

Zum Vorwurf, Scorn hänge in der Entwicklungshölle fest, heißt es:

Der Begriff Entwicklungshölle wird gerne in den Raum geworfen. Er sollte für Projekte genutzt werden, die ihre Kernidee oder den Umfang mittendrin geändert haben und sich nicht daran anpassen können. Das trifft auf unsere Produkte zum Großteil nicht zu. Bei uns wurden viele Fehler gemacht und es wird mehr Fehler geben, aber das ist ein normaler Prozess für ein neues, unerfahrenes Team. Alles, was wir bis Mitte 2018 gemacht haben, wurde überarbeitet, 90 Prozent von Grund auf. Es geht darum, dass es so wird, wie wir es haben wollen und nicht darum, zu veröffentlichen, weil wir irgendein Releasedatum genannt haben. Wenn es nicht fertig ist, ist es nicht fertig. Warum sollten die Leute etwas spielen wollen, von dem die Entwickler denken, es ist noch nicht so weit?

Das Update verteidigte den Mangel an neuen Spielszenen damit, dass die exta für eine Präsentation poliert werden müssten, was zusätzliche Arbeit bedeute und endete mit dem "Tipp", dass man als Backer sein Geld zurück verlangen könnte, wenn einem die Komunikation so sehr störe und Scorn dann einfach zu Release kaufen soll, wenn es einen dann noch interessiert. Dieser Tonfall stieß nicht wenige Backer vor den Kopf, die entsprechend unter dem Update den Entwickler Kritisieren und entsprechend Anfragen schickten, ihr Geld zurück zu erhalten.

Inzwischen meldete sich der CEO von Ebb Software Ljubomir Peklar zunächst mit einer Entschuldigung für den Ton des Updates, dass er nur oberflächlich überflogen und dann freigegeben habe. In einem zweiten Update wurde versprochen, dass die Kommunikation sich bessern soll, indem eine dedizierte Stelle für Community-Support im Team geschaffen werde und es ab Dezember monatliche Fortschrittsberichte mit Fragerunden, Sneak Peaks auf Assets und mehr geben soll.