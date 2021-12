Great Houses of Calderia will "Game of Thrones" mit Grand Strategy verknüpfen

PC

Der finnische Entwickler Resistance Games bastelt für Firesquid Games an einem PC-Strategiespiel namens Great Houses of Calderia. Wie schon der (unten eingeklebte) Trailer beweist, möchte man sich dabei an den Intrigen und Machenschaften in Game of Thrones orientieren, ohne aber die Lizenz zu besitzen.

Der Spieler übernimmt eines der Adelshäuser im fiktiven Fantasyreich Calderia und versucht durch Diplomatie und Machtausübung, zum Herrscher des Landes aufzusteigen. Konkurrenten lauern nicht nur außerhalb des eigenen Fürstentums, sondern auch in der eigenen Familie.

Der Grand-Strategy-Titel dürfte entfernt vergleichbar sein mit Crusader Kings von Paradox, wo ebenfalls eigensinnig handelnde Persönlichkeiten eine große Rolle spielen. In einem "Echtzeit-Ressourcen-Management-System" führt man Kämpfe oder löst (oder verschlimmert) soziale Konflikte oder schließt Handelsabkommen. Hunderte von Entscheidungs-Events sollen auf den Spieler warten.

Man spielt keinen einzelnen Herrscher, sondern ein Großes Haus, sprich: Das Geschehen erstreckt sich über Generationen (an Ehechließung zwecks Nachfolgerproduktion denken!). Mit der Zeit gibt man seiner eigenen Familie Traditionen und somit spezifische Vorteile – aber auch Nachteile. Die Familienmitglieder dienen quasi als die Spielfiguren, man entsendet sie auf Spionage-, Handels- der Diplomatiemissionen, kann sie aber auch als Generäle einsetzen. Oder man setzt sie als Verwalter in einem Lehensgut ein um dort die Wirtschaft zu spezialisieren.

Great Houses of Calderia soll in der ersten Jahreshälfte 2022 auf Steam in den Early Access starten.