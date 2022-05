PM: Monster Hunter Rise: Sunbreak™ Mai Digital Event & neuer Trailer (Capcom)

PC Switch

Während des heutigen Monster Hunter™ Digital Events gaben Serienproduzent Ryozo Tsujimoto und Direktor Yoshitake Suzuki euch den bis jetzt tiefsten Einblick in Monster Hunter Rise: Sunbreak™ – samt neuem actiongeladenden Trailer sowie weiteren Details zum Spiel selbst. Das Duo enthüllte drei zusätzliche Monster, die neue „Wechselkunst ändern“-Fähigkeit, die neuen Anhänger-Quests und weitere Informationen zum mächtigen Drachenältesten Malzeno. Zudem wurde noch ein neuer atemberaubend schöner Monster Hunter Rise: Sunbreak Nintendo Switch™ Pro Controller mit Malzeno-Design enthüllt, der parallel zu der gigantischen Erweiterung erscheint, wenn diese am 30. Juni 2022 für Nintendo Switch™ und für PC via Steam veröffentlicht wird.

Seregios

Bekannt als der „Tausend-Klingen-Wyvern“ gibt es für den Flug-Wyvern Seregios ein triumphales Comeback in Monster Hunter Rise: Sunbreak. Dieser unglaublich territoriale Gegner ist bekannt für seine halsbrecherischen Flugmanöver und scharfen Klingenschuppen, die seinen Körper überziehen. Unvorsichtige Jäger*innen, die nicht bemerken, wenn Seregios seine Schuppen abwirft, laufen Gefahr sich den Status „Blutung“ zuzuziehen. Daher sollten sie nicht nur ihre Waffen, sondern auch stets ihren Verstand schärfen. Zusätzlich zu den wiederkehrenden Monstern, die in den Meisterrang-Quests auftauchen und neue Fähigkeiten und Verhaltensmuster besitzen, halten außerdem mit der neuen Erweiterung zwei neue Unterarten Einzug in Monster Hunter Rise. Der jüngst enthüllte Auroracanth gibt einen stetigen eiskalten Nebel ab, der alles in seiner Nähe einzufrieren droht. Dies bemächtigt ihn aber auch, sich auf der Jagd geschickt über das Eis gleiten zu lassen und seine Beute mit seinem mächtigen Eis-Atem niederzustrecken. Der Magma-Almudron hingegen genießt die sengende Hitze der Lava-Höhlen und durchsetzt seine Angriffe zusätzlich mit geschmolzenen Steinen, um Möchtegern-Jäger*innen zu überwältigen und in ihre Schranken zu weisen.

Malzeno

Während alle Monster mehr als fähig sind, Jäger*innen in die Knie zu zwingen, schafft es der Drachenälteste Malzeno ganze Königreiche zu Staub zerfallen zu lassen. Malzeno befehligt einen mysteriösen Schwarm von parasitären Kreaturen, die zuerst ihre Beute fangen und anschließend deren Energie absorbieren. Wenn zum direkten Kampf herausgefordert, reagiert der Drachenälteste mit einer Eleganz aber auch Unbarmherzigkeit, mit der er sich der Kreatur, die seiner Inspiration diente, als würdig erweist: dem Vampir. Sobald er seine Beute mit dem „Blutpest“-Status belegt, entbrennt ein Duell, wessen Lebensenergie zuerst verrinnt. Sollten ihr versagen, wird sich Malzeno zu einer weitaus schlimmeren Form entwickeln, die verheerenden Schaden an den überlebenden Widersachern anrichtet.

Wechselkunst ändern & Tausch-Ausweichen

Um sich diesen neuen, verhängnisvollen Kräften entgegenstellen zu können, müsst ihr, wenn ihr im Außenposten Elgado ankommt, neue Kampfstrategien entwickeln. Während Kamura für seine einzigartigen Seilkäfer-Aktionen und dem damit verbundenen Seidenbinder-Angriff sowie Wyvern-Reiten berühmt ist, werdet ihr, die ihr ins Königreich einbestellt werdet, neue Wechselkünste-Fähigkeiten erlernen sowie die spezielle „Wechselkunst ändern“-Fähigkeit. Die „Wechselkunst ändern“-Fähigkeit erlaubt es euch Wechselkünste zwei unterschiedlichen Loadouts zuzuweisen, welche auf der Jagd wie im Flug getauscht werden können. Diese neue Flexibilität die richtige Fähigkeit für die jeweilige Jagd-Situation auswählen zu können, lässt euch nahezu jede Hürde überwinden. Jäger*innen, die angegriffen werden, während sie die „Wechselkunst ändern“-Fähigkeit nutzen, können zudem „Tausch-Ausweichen“ nutzen, um der Gefahr eines Angriffs in eine beliebige Richtung zu entfliehen oder sich für einen Folgeangriff neu zu positionieren. Kurze Informationsvideos zu den neuen Wechselkünsten für die insgesamt 14 Waffentypen gibt es für euch ab dem 16.Mai auf unseren offiziellen Social-Media-Kanälen.

Neue Anhänger Quests

Monster Hunter Rise: Sunbreak führt außerdem mit den Anhänger-Quests neue Möglichkeiten hinzu, wie ihr ein noch engeres Band mit den charmanten Charakteren des Spiels knüpfen können. Diese Singleplayer-Jagden erlauben es euch bestimmte Quests anzunehmen und mit eurem Lieblings-Story-Charakteren gemeinsam zu absolvieren. Jeder Anhänger hat seine eigene Spezialisierung und wird euch auch mit der Wiederherstellung eurer Gesundheit sowie beim Platzieren von Fallen unterstützen. Zudem können die Anhänger auch auf Monstern reiten und so den Ausgang eines Kampfes zum Besseren wenden. Mitglieder des Außenpostens Elgado wie Fiorayne, Luchika, Jae, Galleus und Arlow werden als Anhänger zur Auswahl stehen, zusätzlich zu Mitgliedern aus Kamura, wie Hinoa oder Minoto. Ihr könnt Anhänger freischalten, während ihr in der Story voranschreiten und außerdem einzigartige Belohnungen für das Abschließen von Anhänger-Quests erhaltet.

