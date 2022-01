PM: God of War (2018) für PC: Gameplay-Tipps für neue Spieler, Debüt des PC-Ultrawide-Trailers (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Morgen, am 14. Januar, erscheint God of War (2018) für PC. Um sicherzugehen, dass ihr bereit seid, haben wir unsere PC-Systemanforderungen veröffentlicht und die Features – seht euch beides unbedingt an …

Eins der einzigartigen PC-Features, auf das wir uns sehr freuen, ist die Unterstützung des Ultrawide-Bildformats von 21:9, das es euch ermöglicht, das Spiel mit einer unglaublich einzigartigen Kino-Atmosphäre zu spielen. Seht es euch selbst an:

Wir können es kaum erwarten, eure ultrabreiten Bildschirmfotos zu sehen!

Wir hoffen, dass durch die Veröffentlichung auf PC zahlreiche neue Spieler die Geschichte von Kratos und Atreus zum ersten Mal erleben können. Um euch den Einstieg zu erleichtern und euch auf eure bevorstehende Reise vorzubereiten, haben wir einige Tipps für Einsteiger zusammengestellt.

Atreus mag zwar noch jung sein, aber er ist einer eurer besten Helfer im Kampf. Im Laufe eurer Reise wird Atreus immer stärker und erlangt Fähigkeiten, die euch in den härtesten Kämpfen einen entscheidenden Vorteil verschaffen können. So kann er Monster betäuben, Kratos vom Rande des Todes zurückholen und neben seinen Bogenangriffen mächtige magische Fähigkeiten entfesseln.

Atreus verfügt über drei verschiedene Ausrüstungssets, die ihr auf euren Spielstil einstellen könnt. Achtet darauf, dass ihr ihn so ausrüstet, dass er Kratos‘ Anforderungen im Kampf optimal unterstützt. Auf der ersten Stufe haben die Sets folgende Effekte:

Die Verbesserung von Atreus‘ Fähigkeiten und Ausrüstung ist ebenso wichtig wie die Verbesserung von Kratos, also investiert früh und häufig in seine Entwicklung!

In God of War gibt es Nebenquests, die so genannten „Gefallen“. In einigen davon lernt ihr eure Verbündeten besser kennen. So helft ihr z.B. den Schmiedebrüdern Brok und Sindri, während andere euch tiefer mit der reichen nordischen Mythologie der Welt vertraut machen.

Alle bieten bestimmte Belohnungen, die euch im Kampf helfen werden. Neben den Erfahrungspunkten, die ihr erhaltet, bringen euch viele der Gefallen auch Ausrüstungs- und Fähigkeitsverbesserungen.

Aufträge sind verfolgte Aktivitäten, die euch für die Interaktion mit der Welt und das Spielen des Spiels belohnen. Wenn ihr sie abschließt, erhaltet ihr jede Menge Erfahrungspunkte, also eignen sie sich hervorragend zum Aufleveln. Außerdem ermutigen sie euch, euren Spielstil zu variieren, neue Taktiken auszuprobieren und die Welt zu erkunden.

Es gibt vier verschiedene Kategorien von Aufträgen:

Atreus fertigt über sämtliche Gegner, denen ihr begegnet, im Kodex Notizen an. Dies ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, Informationen über wichtige Figuren und die Welten selbst zu verfolgen – das Bestiarium bietet auch hilfreiche Spieltipps zu den Schwächen von bestimmten Monstern. Eure Gegner sind alles andere als eintönig. Wenn ihr Schwierigkeiten mit einer bestimmten Kreatur habt, solltet ihr in Atreus‘ Notizen nachschauen, wie ihr sie erledigen könnt.

Euer Kampfstil kann von der jeweils verwendeten Ausrüstung stark profitieren. Sobald ihr herausgefunden habt, welcher Spielstil euch liegt, findet ihr Ausrüstungssets, die euch helfen, in diesem Bereich zu brillieren.

Ob ihr euch auf Standardangriffe, eure Runenfähigkeiten oder eine Mischung aus beidem konzentriert – die Kenntnis eurer Ausrüstungswerte wird euch bei der Entscheidung helfen, in welche Teile ihr investieren solltet.

Bestimmte Ausrüstungssets sind außerdem besser für einen bestimmten Spielstil geeignet. Versucht, denjenigen zu findet, der für euch am besten passt!

