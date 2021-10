PM: RELEASE VON FAR CRY 6 WIRD MIT AUFMERKSAMKEITSSTARKER INFLUENCER:INNEN-KAMPAGNE VON STUDIO71 BEGLEITET (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, den 07. Oktober 2021 – Am 7. Oktober feiert Far Cry 6 seine Premiere. Das Geschehen spielt auf der fiktiven Karibikinsel Yara. Die Spieler müssen sich gegen die despotische Herrschaft von "El Presidente" Anton Castillo zur Wehr setzen, der vom Breaking-Bad-Schauspieler Giancarlo Esposito dargestellt wird. Ein Aspekt sticht beim neuen Release besonders heraus: das Improvisations-Feature. Hierbei geht es darum, kreativ zu sein, um auf Basis der knappen Ressourcen und den zur Verfügung stehenden Materialien die Utensilien herzustellen, die man für seine Guerilla-Aktivitäten benötigt.

Studio71 hat dazu eine hochwertige Influencer-Kampagne entwickelt: Um den gesamten Flair des Spiels zu vermitteln, treten im Rahmen der Kampagne zwei Teams à drei Influencer:innen gegeneinander an. Team A besteht aus Shurjoka, Jonas Winkler und MaulCosplay, in Team B kämpfen Kalle, Tomary und Kamui Cosplay. Binnen zwei Runden (vier Episoden) rüsten sie sich für die Guerilla-Revolution auf Yara, einer fiktiven, von Kuba inspirierten Karibikinsel, und bauen in ihren Teams unter erschwerten Bedingungen gemeinsam ausgefallene Waffen. Jedes Team möchte DIY Altmeister Juan Cortez (Master of Revolution) beweisen, dass es geschickt und wagemutig genug ist, Teil seiner Guerilla-Truppe zu werden. Ein Schauspieler moderiert als Spielcharakter Juan Cortez, der aus der „Gaming Welt“ in die „Realität“ gekommen ist, das Geschehen.

Auf Grundlage dieses Wettkampfs wurden vier Videos (Episoden) für den Einsatz in den YouTube-Kanälen der Influencer:innen konzipiert und in TV-Qualität produziert. Sie werden bis zum 6. Oktober veröffentlicht und bis Ende Oktober mindestens 2,5 Millionen Youtube-Views generieren. Für die Idee und das Basiskonzept der Influencer:innen-Kampagne ist die Digital Media & Entertainment Company Studio71 verantwortlich, ebenso für das Creator-Managament und die Mediaausspielung via YouTube (True View) und TV. Der 20-sekündige Co-Branded TV-Spot zeigt die sechs Influencer:innen und wird vom 06.10.-17.10.2021 auf zielgruppen-affinen Sendern der Seven.One Entertainment Group (ProSieben und ProSieben MAXX) flankierend ausgestrahlt.

Thomas Spiller, SVP Brand Solutions und Management Studio71: „Unsere klare Expertise in der Produktion von Branded-Entertainment-Kampagnen konnten wir durch die mittlerweile fünfte Umsetzung für Ubisoft weiter festigen. Hochwertiger Production Value trifft auf spannende Unterhaltung eine Win-Win Situation für Communities, Talents und unseren Partner Ubisoft, bei dem ich mich für das Vertrauen in die Zusammenarbeit bedanke.

Weitere Informationen zu Far Cry 6 unter:

Offizielle Seite: https://farcrygame.com

Ubisoft Store: https://ubi.li/EGZM2

Kampagnen-Videos:

Episode 1: https://www.youtube.com/c/KalleEinfach

Episode 2: https://www.youtube.com/c/JonasWinkler

Episode 3: https://www.youtube.com/c/KamuiCosplayOfficial

Episode 4: https://www.youtube.com/c/Shurjoka

„Behind The Scenes“-Video von Tomary: https://www.youtube.com/channel/UCgSH2V644jVbkrWjR1eWFmQ

Über Far Cry 6

Far Cry 6 ist ein Open-World-Ego-Shooter, der dieSpieler:innenin die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen.Spieler:innenverkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfen im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.

Über Studio71

Studio71 ist die global führende Digital Media und Entertainment Company, bei der Creators im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Branded Content, Original Productions, Content Distribution, Influencer Products und Creator Management. Studio71 ist Teil von Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE und generiert weltweit rund zehn Milliarden Video Views auf YouTube im Monat. Als Marktführer im deutschsprachigen Raum distribuiert und vermarktet Studio71 die TV-Inhalte der ProSiebenSat.1-Sendergruppe sowie ein Premium-Portfolio der besten Content Creator auf YouTube, Facebook und Instagram – mit einer Gesamtreichweite von monatlich einer Milliarde Video Views. Seine Hauptsitze hat Studio71 in Berlin und Los Angeles. Weitere Standorte sind New York, Toronto und London. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit Seven.One Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter.