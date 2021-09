PM: FAR CRY 6 PC-SPEZIFIKATIONEN VERÖFFENTLICHT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,2. September2021–Ubisoft gab heute die PC-Spezifikationen fürFarCry6bekanntundnannte Details zu denEinstellungenund Systemvoraussetzungen, dieerfüllt sein sollten, umFarCry 6in vollen Zügen zu genießen.

Der Trailer kann unter folgenden Link gefunden werden

MINIMUM PC-EINSTELLUNGEN

1080p,30 FPS,DirectXRaytracingAus

CPU:AMDRyzen3 1200 – 3.1 GHZ oder Intel i5-4460 – 3.2 GHZ

GPU: AMD RX 460 – 4 GB oder NVIDIA GTX 960 – 4 GB

RAM: 8 GB (Dual-Channel Modus)

Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen)

EMPFOHLENE PC-EINSTELLUNGEN

1080p,60 FPS,DirectXRaytracingAus

CPU: AMDRyzen5 3600X – 3.8 GHZ oder Intel i7-7700 – 3.6 GHZ

GPU: AMD RX VEGA64 – 8 GB oder NVIDIA GTX 1080 – 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-Channel Modus)

Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen)

1440p, 60 FPS, DirectXRaytracingAus

CPU: AMDRyzen5 3600X – 3.8 GHZ oder Intel i7-9700 – 3.6 GHZ

GPU: AMD RX 5700XT – 8 GB oder NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-Channel Modus)

Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen) + 37 GB für HD-Texturen (optional)

1440p,60 FPS,DirectXRaytracingAn

CPU: AMDRyzen5 5600X – 3.7 GHZ oderIntel i5-10600 – 4.1 GHZ

GPU: AMD RX 6900XT – 16 BG oderNVIDIA RTX 3070 – 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-ChannelModus)

Speicherplatz: 60 GB HDD (SSDempfohlen) + 37 GB fürHD-Texturen (optional)

4K,30 FPS,DirectXRaytracingAn

CPU: AMDRyzen7 5800X – 3.7 GHZ oderIntel i7-10700k – 3.8 GHZ

GPU: AMD RX 6800 – 16 GB oderNVIDIA RTX 3080 – 10 GB

RAM: 16 GB (Dual-ChannelModus)

Storage: 60 GB HDD (SSDempfohlen) + 37 GB fürHD-Texturen (optional)

ZusätzlicheFeatures:

Diese Empfehlungen basieren auf Tests, bei denen das AMDFidelityFXSuper Resolution Feature ausgeschaltet wurde.

