PM: PlayStation 5: Bluetooth-Geräte einfach verbinden (Sony Playstation Blog)

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr wisst bestimmt, dass die Verbindung zwischen Controller und PS5, wie schon bei den vorherigen PlayStation-Generationen, über den Bluetooth-Funkstandard erfolgt. Das ist schnell, sicher, stabil und ihr könnt nicht nur den DualSense-, sondern auch problemlos DualShock- und Motion-Controller sowie Sony Bluetooth-Headsets nutzen. Welche BT-Geräte bereits schon einmal an eurer PS5 angeschlossen waren und welche aktuell aktiv sind, seht ihr in der Übersicht unter [Einstellungen] – [Zubehör] – [Bluetooth-Zubehör].

Möchtet ihr gerne ein anderes Bluetooth-Gerät verwenden, beispielsweise eure In-Ear-Lauscher, die ihr am Smartphone nutzt, BT-Lautsprecher für fetten Klang oder eure Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer, dann kann es zu Komplikationen mit der Verbindung kommen. Stoßt ihr das Pairing, also den Verbindungsaufbau zwischen zwei Bluetooth-fähigen Geräten, an, werden diese erkannt, eine Kopplung erfolgt aber meist nicht. Die Fehlermeldung seht ihr in der oben genannten Übersicht im Abschnitt „Gefundenes Zubehör“ und wird mit einem Fragezeichen vor der Gerätebezeichnung angezeigt.

Die Lösung ist aber einfach: Ihr benötigt einen externen Bluetooth-Adapter, der die Verbindung zwischen Wunschgerät und PS5 übernimmt. Bevor wir euch ein Beispiel vorstellen: Nicht nur eure PS5, auch eine PlayStation 4 lässt sich leicht Bluetooth-tauglich für alle eure Endgeräte machen. Einen ausführlichen Guide haben wir euch vor einiger Zeit schon präsentiert.

In diesem konkreten Beispiel nutzen wir das Modell Creative BT-W3, das uns schon bei unserer PS4 gute Dienste geleistet hat und explizit auch für den Anschluss an PS5 geeignet ist. Es handelt sich um einen Bluetooth 5.0 Audio-Transmitter, den ihr einfach in einen USB-A oder USB-C-Eingang eurer PS5 steckt.

Kurz darauf erscheinen zwei Einträge unter [Einstellungen]–[Ton]–[Audioausgabe] sowie [Mikrofon] mit der Bezeichnung „USB-Headset (Creative BT-W3)“.Die Aufgabe Bluetooth-Geräte zu verbinden, übernimmt ab sofort das handliche Zubehör. Zusätzlich ist ein anständiges Analog-Mikrofon enthalten, dass ihr einfach in die Klinkenbuchse des DualSense-Controllers steckt. Oder ihr nutzt das eingebaute Mikro weiter. So lässt sich ein reiner BT-Kopfhörer auch als Headset nutzen.

Tipp: Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch andere Bluetooth-Adapter verwenden, achtet aber bitte, gerade bei besonders günstigen Angeboten, darauf, dass auch die aktuellen BT-Standards unterstützt werden, sonst kann es zu ärgerlichen Verständigungsproblemen beim Pairing kommen.

Zum Testen schließen wir gleich mal die Bluetooth-Kopfhörer SXFI Air von Creative an. Ein etwas längerer Druck auf den Knopf an der Frontseite des in eure PS5 eingesteckten Transmitters und die blinkende Kontrollleuchte zeigt die Pairungsbereitschaft an. Drückt den entsprechenden Bluetooth-Button am Kopfhörer, die schicken Leuchtringe an den Ohrmuscheln blinken dann ebenfalls Bluetooth-Blau, und augenblicklich sind die Hörer einsatzbereit. Wir haben ja bereits eine Reihe Headsets für PS4 und PS5 ausführlich vorgestellt, aber der satte Bass, der angenehm ausgewogene Mittenbereich und die kristallklaren Höhen der 50 mm-Treiber liefern noch mal einen ganz besonderen Hörgenuss. Schickes Feature: Ihr könnt eine SD-Karte direkt in den Kopfhörer einstecken und so den SGFI Air zum MP3-Player umfunktionieren.

Aber mit einem Creativ-Kopfhörer ist der Test noch lange nicht beendet, der sollte ja schon mit dem hauseigenen Adapter funktionieren. Als nächstes schließen wir die hochwertigen Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer JBL Tour One an, die mit einem Listenpreis von knapp 300 Euro kräftig zu Buche schlagen. Dafür bekommt ihr aber auch adaptives Noise-Cancelling, welches mit dem effektiven SilentNow-Setting wirklich sämtliche Umgebungsgeräusche blockiert. So könnt ihr wirklich ungestört den Game-Sounds lauschen, ohne dabei eure Mitbewohner auf die Palme zu bringen. Klanglich fahren die verbauten 40 mm-Treiber einen immens dynamischen Sound auf, der euch Klangdetails erkennen lässt, die ihr bisher noch nie zu Gehör bekommen habt. Das Pairing mit dem Adapter ist komplikationsfrei in Sekunden geschehen und an Aufladen braucht ihr erst nach 25 Stunden zu denken. Der Akku hält sogar bis zu 50 Stunden am Stück, wenn ihr auf Noise-Cancelling verzichten könnt.

Unser nächstes Testobjekt sind die komplett kabellosen JBL Tour Pro+. True Wireless In-Ear-Hörer sind besonders im Betrieb am Smartphone beliebt, wenn ihr unterwegs unbelastet von Bügeln Musik hören möchtet. Die Qualität schwankt stark je nach Preisklasse, einen garantiert knackigen Sound liefern die mit JBL Pro Sound ausgestatteten Ohrstecker, die mit einem Verkaufspreis von rund 200 Euro schon eine echte Investition ins Klangvergnügen sind. Der Tragekomfort ist einfach Klasse und unter den fünf beiliegenden Ohrstöpsel findet sich die richtige Größe für nahezu jede Form von Ohrmuschel. Wenn ihr also möglichst frei zocken wollt, und dabei dank Dual-Kopplung gleichzeitig bequem Anrufe entgegen nehmen möchtet, ohne das Spiel zu unterbrechen, dann sind Earbuds eine echte Alternative. Zumal die geradezu winzigen 6,8 mm Lautsprecher einen beeindruckend voluminösen Klang abliefern. Schön: Die Schnellladefunktion sorgt in knapp fünf Minuten für eine Stunde Wiedergabezeit, ihr braucht also keine Zwangspausen zu befürchten.

Ihr braucht keine Rücksicht auf Mitbewohner oder Nachbarn zu nehmen und wollt lieber eine fette Soundkulisse aus einem Paar Boxen? Habt ihr keine Möglichkeit PS5 oder TV an eine HiFi-Anlage anzuschließen und der Fernsehklang ist mehr als bescheiden, dann lassen sich einfach auch Bluetooth-Lautsprecher mit eurer PlayStation verbinden. Optisch schick und in der weißen Lackierung perfekt passend zur PS5 wären zum Beispiel die Wavemaster Two Neo eine Option. Das Regallautsprecher-Paar ist ein echter Anschluß-Allrounder und verfügt über reichlich Verbindungsmöglichkeiten, von USB und Cinch über den optischen Toslink bis zu Bluetooth.

Also haben wir zu Testzwecken die massiven und jeweils gerade einmal 18,5 cm breiten und 26 cm hohen Boxen neben PS5 und TV drapiert. Das sieht nicht nur edel aus, das klingt auch ganz hervorragend. Die Bluetooth-Verbindung mit der PlayStation ist sofort erledigt und schon beschallen uns die druckvollen 13 cm Tief-/Mitteltöner sowie die kristallklaren 2,5 cm Hochtöner mit einer eindrucksvollen Klangkulisse. Lautstärke, Höhen- und Tiefeneinstellung, schnelle Stummschaltung und die Auswahl der Quelle erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung. Der Preis für das Set von 399 Euro erscheint angemessen, immerhin könnt ihr die Boxen auch als Klangausgeber für die Stereoanlage oder Smartphone nutzen.

Zu guter Letzt probieren wir noch ein weiteres Paar Lautsprecher an unserer PS5 aus. Die JBL 104-BT aus der JBL Professional-Serie sind in schwarz oder weiß erhältlich und verteilen satte 60 Watt Leistung über zwei 30 Watt-Endstufen an die Studiomonitore. Aufbau und Anschluss ist in zehn Minuten gemacht und da haben wir die Zeit für das sorgfältige Auspacken schon eingerechnet. Die Master-Box wird mit Strom versorgt, die zweite Box mit den Bedienelementen auf der Frontseite mittels beiliegendem Lautsprecherkabel verbunden. Dann: Anschalten, Bluetooth-Pairing durchführen, Call of Duty: Warzone starten und fertig. Klanglich können die rund 180 Euro teuren Aktivlautsprecher überzeugen, das Schlachtgetümmel des Battle Royale-Shooters erklingt dank wummerndem Bassreflexsystem eindrucksvoll und erfreulich räumlich strukturiert. Hatten wir bislang gedacht, dass nur mit einem guten Headset klangliche Details wirklich hörbar und eine exakte Ortung von Geräuschen möglich ist, dann belehrt uns der imposante Klangteppich der massiven, rund 5 kg schweren, JBL eines Besseren.

Wenn ihr Interesse an weiteren Informationen zu Gaming-Headsets, Monitoren, Controllern, externem Datenspeicher und anderem Zubehör für eure PlayStation habt, dann schaut euch auch die folgenden Artikel an: