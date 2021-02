Teaser Eine weitere Woche nähert sich dem Ende, aber nicht, ohne dass Dennis und Jörg über die Themen der Woche sprechen. Blizzard-Interviews und der neue Videoserver sind nur ein kleiner Vorgeschmack.

Die BlizzConline steht an und der Name ist hoffentlich kein Indikator für die Qualität der digitalen Messe. Jörg und Dennis freuen sich auf jeden Fall, nicht nur wegen ihres exklusiven Interview-Slots auf die Messe. Außerdem erfreuen sie sich an einem vollen Magen, denn uns hat ein User-Paket erreicht. Was sonst noch so freudiges in diesem Podcast diskutiert wird, könnt ihr den Timecodes entnehmen.

Alle Themen im Überblick: