Teaser Heute beginnen wir mit einer Begrüßung, bei der es einem warm ums Herz werden kann. Sehr, sehr warm. Aber dann reden wir u.a. über Silent Hill The Short Message... Vorwarnung: Heute mit ohne Karsten!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein wenig später als gewohnt gibt’s den Wochenschluss-Cast nummero zweihundertdreinundzwanzig, and in the house: DJ Gehritz und DJ Langer. Yo! Der Podcast beginnt beseelt und bleibt heiter bis wolkig, was uns zum Ende der 39 Minuten noch zum Wochenende bringt. Viel Spaß beim Anhören, Kaffeetrinken oder was auch immer! Die Timeline: