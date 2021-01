Ender Lilies - Quietus of the Knights: Metroidvania-Märchen in den Early Access gestartet

PC Switch XOne PS4

Gestern ist das düstere japanische Action RPG Ender Lilies - Quietus of the Knights (zur Viertelstunde) in den Steam Early Access gestartet. Ihr müsst der Priesterin Lily helfen, ihre Erinnerungen zurück zu gewinnen und löst die Rätsel hinter einer beängstigenden, aber schönen Welt voller Feinde, Tod und Dunkelheit. Besiegte Bosse könnt ihr exorzieren, um Einblicke in ihre Vergangenheit zu erhalten und sie anschließend als ausrüstbare Gefährten zu rekrutieren. Die Early-Access-Version mit drei von später zumindest acht Biomen ist zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Launch-Trailer zum Early-Access-Start anschauen.

Das Metroidvania-Märchen wird von Binary Haze Interactive herausgegeben und soll im zweiten Quartal 2021 offiziell für Steam, Switch, Xbox One und Playstation 4 herauskommen.