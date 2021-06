Ender Lilies: Xbox-Version erschienen / Playstation-Fassung verschoben

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wie Entwickler Live Wire auf Twitter bekannt gab, ist das Metroidvania Ender Lilies - Quietus of the Knights (im Test) nun auch auf Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Im selben Zug wurde angekündigt, dass sich die für Juli geplante Version für PS4 und PS5 auf das dritte Quartal 2021 verschiebt. Der Grund dafür seien unerwartete technische Probleme.

Zu den Besonderheiten von Ender Lilies gehören der gezeichnete düstere Grafikstil und die melancholische Atmosphäre, zu der die Spielmusik von der japanischen Gruppe Mili viel beiträgt. Ender Lilies - Quietus of the Knigths startete im Januar 2021 auf Steam in den Early Access. Die Vollversion erschien am 22.6.2021 zunächst auf Steam und Nintendo Switch.